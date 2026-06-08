Słowenia - Polska w Lidze Narodów siatkarzy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: czwartek, 11 czerwca 2026 godz. 14:00
Po inauguracji Ligi Narodów meczem z Kubą reprezentację Polski czeka kolejne wymagające wyzwanie. 11 czerwca Biało-Czerwoni zmierzą się ze Słowenią, jednym z najgroźniejszych rywali ostatnich lat. Słoweńcy wielokrotnie udowadniali, że potrafią postawić się polskiej drużynie, dlatego kibice mogą spodziewać się zaciętego i stojącego na wysokim poziomie widowiska. Dla zespołu Nikoli Grbicia będzie to ważny sprawdzian formy już na początku rozgrywek oraz okazja do zdobycia cennych punktów w walce o czołowe miejsca w tabeli Ligi Narodów. Emocji z pewnością nie zabraknie. Zapraszamy na relację na żywo.