Na pierwszej przerwie technicznej prowadzimy 8:6, lepszy początek seta w wykonaniu Polaków niż to miało miejsce w poprzedniej partii

Nie po raz pierwszy przyjmują bardzo wysoko Kanadyjczycy, co nie przeszkadza im zakończyć ataku, Hoag z lewej strony

Schowali czujnie ręce zawodnicy Kanadyjskiego bloku, Kubiak szukał kontaktu i go nie znalazł, tylko punkt różnicy na korzyść Polaków 12:13

Zwolnił rękę Vernon, zaczekał do końca zanim odpali i zauważył co robi nasz blok, wykorzystał to