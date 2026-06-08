Kuba - Polska w Lidze Narodów siatkarzy. Relacja na żywo

Liga Narodów
Tydzień 1
10.06.2026
07:00
Do meczu:
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Kuba

1 dzień
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Polska

Zapowiedź relacji

Rozpoczęcie relacji: środa, 10 czerwca 2026 godz. 07:00

Polscy siatkarze rozpoczną zmagania w Lidze Narodów od starcia z Kubą, które odbędzie się 10 czerwca. Biało-Czerwoni przystępują do turnieju jako jeden z głównych kandydatów do medalu, jednak już na inaugurację czeka ich wymagający rywal. Kubańczycy słyną z niezwykłej siły w ataku i dynamicznej gry, a w ostatnich latach systematycznie odbudowują swoją pozycję w światowej czołówce. Polacy będą chcieli udanie rozpocząć sezon reprezentacyjny i potwierdzić swoją klasę, ale mogą spodziewać się twardej walki o każdy punkt. Zapowiada się emocjonujące i stojące na wysokim poziomie widowisko. Zapraszamy na relację na żywo.
siatkarze w czerwonych strojach z napisem „POLSKA” cieszą się po udanej akcji, obejmując się i wyrażając radość na boisku, w tle siatka oraz rozmyty tłum kibiców
PolskaVolleyballWorldmateriały prasowe