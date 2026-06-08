Kuba - Polska w Lidze Narodów siatkarzy. Relacja na żywo
Zapowiedź relacji
Rozpoczęcie relacji: środa, 10 czerwca 2026 godz. 07:00
Polscy siatkarze rozpoczną zmagania w Lidze Narodów od starcia z Kubą, które odbędzie się 10 czerwca. Biało-Czerwoni przystępują do turnieju jako jeden z głównych kandydatów do medalu, jednak już na inaugurację czeka ich wymagający rywal. Kubańczycy słyną z niezwykłej siły w ataku i dynamicznej gry, a w ostatnich latach systematycznie odbudowują swoją pozycję w światowej czołówce. Polacy będą chcieli udanie rozpocząć sezon reprezentacyjny i potwierdzić swoją klasę, ale mogą spodziewać się twardej walki o każdy punkt. Zapowiada się emocjonujące i stojące na wysokim poziomie widowisko. Zapraszamy na relację na żywo.