Japonia - Polska w Lidze Narodów siatkarzy. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 12 czerwca 2026 godz. 14:00
Przed reprezentacją Polski jedno z najciekawszych spotkań pierwszego turnieju Ligi Narodów 2026. W piątek 12 czerwca w chińskim Linyi Biało-Czerwoni zmierzą się z Japonią - zespołem słynącym z niezwykłej szybkości gry, świetnej obrony i doskonałej organizacji. Polacy, prowadzeni przez Nikolę Grbicia, będą chcieli potwierdzić swoją siłę mimo odmłodzonego składu. Starcia z Japonią od lat dostarczają wielu emocji, a każdy set wymaga maksymalnej koncentracji. Zapraszamy na relację na żywo.