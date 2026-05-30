Została liderką kadry Lavariniego, teraz mówi otwarcie. "Mamy tego dość"

Dwie porażki w tie-breakach (z Turcją oraz Włochami) oraz bezproblemowa wygrana w trzech setach (z Serbią) - tak prezentuje się do tej pory tegoroczny bilans siatkarskiej reprezentacji Polski kobiet. Zawodniczki Stefano Lavariniego nie miały zbyt dużo czasu na przygotowania, lecz mimo to z głową uniesioną ku górze udają się do Chin, gdzie 3 czerwca rozpoczną pierwsze spotkanie fazy zasadniczej Ligi Narodów. Jedną z liderek zespołu - szczególnie w ofensywie zdaje się Martyna Czyrniańska. W końcu 22-latka zachwyciła w spotkaniu z Włoszkami zdobywając aż 25 "oczek". W rozmowie z Interią wskazuje, że drużyna przechodzi spore zmiany. Mimo to otwarcie mówi, że to czas najwyższy na coś więcej.

Paweł Nowak, Interia: Jesteśmy na kilka dni przed rozpoczęciem sezonu reprezentacyjnego "na dobre". Jak oceniasz okres przygotowawczy w waszym wykonaniu? Polki są gotowe do walki o najwyższe cele?

Martyna Czyrniańska, przyjmująca reprezentacji Polski: Na pewno ta kadra zawsze będzie walczyć. Jeszcze potrzebujemy trochę czasu mimo wszystko, bo ten okres przygotowawczy nie był aż tak długi. Faktycznie część z nas była od samego początku, ale reszta dziewczyn dojechała po tych finałach dość późno i nie było tego grania aż tak dużo razem, ale myślę, że ten turniej też we Włoszech dużo nam dał i było widać, że z meczu na mecz czułyśmy się razem coraz pewniej, coraz bardziej się rozumiałyśmy i coraz lepiej to wyglądało. Także myślę, że każda z nas pozytywnie patrzy na tę Ligę Narodów i każda z nas będzie chciała zagrać najlepiej, jak się da.

Po zmaganiach w Genui jest jedna rzecz, która szczególnie rzuciła Ci się w oczy, którą należy poprawić?

- Na pewno mamy jeszcze dużo do poprawy, bo tak naprawdę próbujemy się znaleźć w tym wszystkim. Czy jedną taką rzecz bym wskazała? Nie wiem. Myślę, że przyjęcie, które też już wspominałam wcześnie. Z Włoszkami zwłaszcza miałyśmy bardzo dużo przyjęć na drugą stronę i nie utrzymywałyśmy tych piłek, przez co nie miałyśmy szansy jednak poprowadzić ataku. Także te przyjęcia, ale dużo spraw jest na boisku jeszcze do poprawy.

Wydaje mi się też, że niezbyt kolorowo wyglądają także procenty skończonych ataków.

- Tak, ale też grałyśmy przeciwko zespołom, które jednak w tej obronie bardzo walczą i blok był też spory po tej drugiej stronie, bo i Turczynki, i Włoszki i tak naprawdę Serbki to bardzo wysokie drużyny. Myślę, że to też przyjdzie z czasem - zgranie będzie tylko lepsze.

We Włoszech miałaś bardzo dobry występ przeciwko gospodyniom. Uważasz, że jesteś gotowa na przejęcie roli liderki i wzięcie odpowiedzialności na siebie w kwestii zdobywania punktów?

- Każda, która wyjdzie na boisko będzie na to gotowa. Uważam też, że to zależy od dnia, bo czasami jest ten dzień, kiedy wszystko wychodzi, a czasami jest taki, kiedy nieważne co się robi, to się nie uda. Mentalnie jestem na to gotowa, bo jestem już w tej reprezentacji kilka lat. Tak naprawdę jest to już mój szósty sezon. Także mimo swojego młodego wieku myślę, że doświadczenia sporo zebrałam i na pewno dam z siebie wszystko. Jeżeli będzie taka potrzeba to mam nadzieję, że stanę na wysokości zadania.

W Chinach zagracie z Belgią, Czechami, Serbią oraz gospodyniami. Cztery zwycięstwa to obowiązek?

- Myślę, że patrząc na składy drużyn tak. Jednak tak jak mówię, my też się zgrywamy i też jesteśmy jednak nową drużyną. Mamy sporo nowych twarzy. W końcu nawet na tym środku Aga Korneluk nam sporo punktowała. Zawsze będę powtarzać, że ona była świetna i potrafiła zdobyć po 20 punktów w meczu. Jest to duża strata dla nas, ale mam nadzieję, że tę lukę wypełnimy i będzie to fajnie wyglądało. Na pewno jesteśmy faworytkami. Czy podołamy? Zobaczymy. Mam taką nadzieję.

Ostatnie trzy lata to trzy brązowe medale. Uważasz, że to czas, by mówić i myśleć o innym medalu, czy te oczekiwania względem was są nieco wygórowane?

- Ogólnie ostatnio przeprowadzaliśmy tę rozmowę tak naprawdę, bo przyjechał do nas nowy fizjoterapeuta i on trochę obserwował, ale tak niedokładnie i mu właśnie mówiliśmy, że jest ten brąz. Ja mówię, no chociaż srebro, już nie mówię, że złoto, ale chociaż srebro. Będę to powtarzać, ale jeszcze budujemy ten zespół wokół czegoś innego troszkę niż na początku, więc na pewno nie będzie łatwo. Mimo to mam nadzieję, że doświadczenie wielu zawodniczek wyjdzie w tej Lidze Narodów i powalczymy o najwyższe miejsca.

Imprezą docelową będą Mistrzostwa Europy. W tym turnieju też należy pewną passę w końcu przerwać. Chyba się zgodzisz?

- No już mamy troszkę dość tego, że ciągle w półfinałach przegrywamy i tego, że w tych mistrzostwach Europy ciągle jesteśmy piąte. No ale nie będzie łatwo. Niemki fajnie wyskoczyły w górę i mamy dość trudną tę grupę [Węgry, Łotwa, Słowenia, Niemcy, Turcja - przyp. red]. Powiedzmy, że mamy takie trzy naprawdę mocne zespoły w tym pierwszym etapie mistrzostw. Jest to jednak docelowy turniej w tym roku i na pewno będziemy walczyć.

Czego zatem pozostaje życzyć?

Zdrowia, to na pewno. Sama po sobie wiem, że to jest najważniejsze. Cierpliwości także, bo na pewno nie będzie łatwo na początku i trzeba będzie przejść przez ten cięższy okres. I czego więcej? Formy. Co ja mogę więcej mówić - oby zdrowia dla wszystkich.

Rozmawiał Paweł Nowak

