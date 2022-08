Znamy plany selekcjonera. To wystarczy, by odmienić reprezentację Polski?

Lavarini ma siedem tygodni, by poprawić formę polskich siatkarek. Do dyspozycji w końcu będzie mieć atakujące - w Lidze Narodów musiał radzić sobie bez kontuzjowanej Magdaleny Stysiak oraz Malwiny Smarzek. Tej drugiej nie powołał do kadry na mundial. W gronie 15 wybranek Włocha jest za to Monika Gałkowska. Jedną z zawodniczek trener będzie musiał skreślić jeszcze przed początkiem turnieju.