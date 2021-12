Na liście najpoważniejszych kandydatów do objęcia żeńskiej reprezentacji Polski w siatkówce pozostało już naprawdę niewiele nazwisk - jednym z pretendentów pozostaje wciąż m.in. Stephane Antiga, doskonale znany polskim kibicom siatkówki, chociażby z faktu prowadzenia kadry mężczyzn w latach 2014-2016.

Daniele Santarelli faworytem do pracy z reprezentacją Polski

Jak jednak informuje "La Gazzetta dello Sport" to nie on jest faworytem w wyścigu o stanowisko selekcjonera. Według dziennika najmocniejszą pozycję negocjacyjną z PZPS ma Daniele Santarelli i jego angaż jest w zasadzie pewny.



W kontekście Santarellego ważne jest też to, jaki zespół trenuje - a przewodzi on Imoco Volley Conegliano, czyli klubowi, w którym występuje rozgrywająca Joanna Wołosz. Włoch miałby za zadanie namówienie do powrotu do reprezentacji tę zawodniczkę przed mistrzostwami świata, które w przyszłym roku odbędą się w Polsce i Holandii.



Daniele Santarelli to utytułowany trener

Za Daniele Santarellim stoją też liczne sukcesy Imoco - z tym zespołem 40-latek sięgnął już po m.in. trzy krajowe mistrzostwa, dwa puchary, cztery superpuchary, jedno klubowe mistrzostwo świata oraz jeden triumf w Lidze Mistrzyń. Ostatnie szkoleniowiec ten prowadził także drużynę Chorwacji.

Prócz Santarellego i Antigi w gronie kandydatów pozostają jeszcze Alessandro Chiappini i Stefano Lavarini.



Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn. Faworytem do pracy z drużyną jest Nikola Grbić

"LGdS" podaje też nieco informacji na temat nowego potencjalnego trenera męskiej kadry "Biało-Czerwonych". Ma nim być Nikola Grbić i - tak jak w przypadku Santarellego - ta decyzja ma być już niemalże w stu procentach pewna.

PaCze