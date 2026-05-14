Zmiana w reprezentacji Polski siatkarek. Lavarini wybrał po decyzji Smarzek

Damian Gołąb

Polskie siatkarki przygotowują się pod okiem Stefano Lavariniego do Ligi Narodów. Na zgrupowaniu w Wałczu nie pojawiła się ostatecznie Malwina Smarzek, która z "ważnych powodów osobistych" nie pomoże reprezentacji Polski w tych rozgrywkach. Selekcjoner zdecydował się więc na dodatkowe powołanie - postawił na zawodniczkę, której brak w szerokim składzie kadry był małym zaskoczeniem. Nowa atakująca już zameldowała się na zgrupowaniu.

Aleksandra Rasińska w białej koszulce z numerem 6 atakuje piłkę nad blokującymi w granatowych strojach, obok trener Lavarini.
Aleksandra Rasińska dołączyła do kadry Stefano Lavariniego Paweł Skraba / materiały prasowe / volleyballworld.commateriał zewnętrzny

W ataku reprezentacji Polski od lat niepodzielnie króluje Magdalena Stysiak. U trenera Stefano Lavariniego jest jedną z liderek drużyny. W dwóch ostatnich sezonach, m.in. w igrzyskach olimpijskich i na mistrzostwach świata, jej zmienniczką była Malwina Smarzek.

Jedna z najbardziej doświadczonych zawodniczek w obecnej kadrze nie pojawi się jednak na zgrupowaniu. Jak 10 maja poinformował Polski Związek Piłki Siatkowej, "z ważnych powodów osobistych niestety nie będzie mogła dołączyć do ekipy przygotowującej się do tegorocznej Ligi Narodów".

Nowa siatkarka w kadrze Stefano Lavariniego. Postawił na Aleksandrę Rasińską

To zmienia sytuację na prawym skrzydle reprezentacji Polski i otwiera szansę dla innych zawodniczek, między innymi Julii Szczurowskiej, jednej z najskuteczniejszych zawodniczek ostatniego sezonu ligi tureckiej.

Lavarini zdecydował się jednak również na konkretny ruch. W miejsce Smarzek powołał nową atakującą, której nie było na pierwotnej liście 26 nazwisk na najbliższy sezon reprezentacyjny. W czwartek PZPS oficjalnie potwierdził, że do drużyny dołączyła Aleksandra Rasińska.

27-letnia zawodniczka ostatnie dwa sezony, podobnie jak Szczurowska, również spędziła w lidze tureckiej. Z Vestel Manisa Buyuksehir awansowała do tamtejszej ekstraklasy i pozostanie w klubie na kolejne rozgrywki. Rasińska już zameldowała się zresztą na zgrupowaniu w Wałczu, gdzie w obiektach Centralnego Ośrodku Sportu trenują siatkarki pod okiem Lavariniego. To dla niej powrót do treningów z kadrą - w poprzednim sezonie była w szerokim składzie reprezentacji, ale ostatecznie nie wystąpiła w Lidze Narodów.

To z nich Lavarini wybierze skład na Ligę Narodów. Trzy sparingi mogą zdecydować

Oprócz Rasińskiej i Szczurowskiej wśród powołanych zawodniczek jest także Oliwia Sieradzka z DevelopResu Rzeszów. Wiele wskazuje na to, że to z tej trójki Lavarini wybierze dwie atakujące na pierwszy turniej Ligi Narodów, który Polki rozpoczną 3 czerwca a Nanjing w Chinach. Stysiak dostała bowiem nieco więcej czasu na odpoczynek, sezon skończyła dopiero w pierwszy weekend maja, w finałach Ligi Mistrzyń.

Przed Ligą Narodów "Biało-Czerwone" wezmą udział w turnieju towarzyskim w Genui. W trzy dni, 22-24 maja, rozegrają tam trzy sparingi - z Turcją, Serbią i Włochami.

"Po tych meczach tylko parę treningów w Polsce i wylatujemy na Ligę Narodów. Trener chce do końca obserwować, jak to będzie wyglądało w Wałczu. Zobaczymy, jak wpasują się nowe zawodniczki - jest ich bardzo dużo, są debiutantki, powroty po latach nieobecności, jak Ania Obiała" - opisywał przed startem zgrupowania w rozmowie z Interia Sport Szymon Szlendak, kierownik kadry.

zawodniczka w białym stroju z numerem 6 wykonuje atak w siatkówce, piłka znajduje się nad siatką, dwie zawodniczki w żółto-zielonych koszulkach próbują zablokować uderzenie, pozostałe siatkarki obserwują akcję
Aleksandra RasińskaXU BINGJIEEast News
Trener w białej koszulce sportowej Orlen gestykuluje podczas wydarzenia sportowego, wyrazisty wyraz twarzy świadczący o intensywnej komunikacji lub przekazywaniu instrukcji, ciemne tło z nieostrymi kolorowymi elementami.
Stefano Lavarinivolleyballworld.commateriały prasowe
kobieta z ciemnymi, czerwono-czarnymi warkoczami w sportowym stroju, skupiona i poważna, z widocznymi elementami stroju drużynowego w białe i czerwone barwy
Malwina SmarzekMarcin GolbaAFP
