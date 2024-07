Złe wieści dla Magdaleny Stysiak. Oficjalny komunikat, klub podjął decyzję

"Uważam, że to był jeden z najlepszych sezonów w moim życiu. Bardzo dobrze się czułam fizycznie i psychicznie. W grze też było bardzo fajnie - do stycznia. Później, wiadomo, wróciła Melissa Vargas i to ona zaczęła grać. Wiedziałam o tym, to było w porządku. Można powiedzieć, że odpoczywałam przed kadrą" - opowiadała w rozmowie z Interią o swojej sytuacji Stysiak.