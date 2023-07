Dotarliśmy do ważnego momentu, w którym robimy wszystko, by nie stracić szans na olimpijski awans. To jest wyczerpujące dla wielu siatkarek, które będą pod presją przez cały sezon. Mamy swoje jasne cele, może w trakcie sezonu jeszcze uda się w jakiś sposób żonglować składem, by mogły złapać oddech. To wszystko wynikło nie tylko z moich wyborów, ale i z sytuacji zdrowotnej, bo nie wszystkie powołane miałem do dyspozycji.

Stefano Lavarini wprost o rankingu FIVB. "To mi się nie podoba"

Kwalifikacja olimpijska w dużej mierze zależy bowiem od miejsca w rankingu FIVB, a w nim przetasowania są spore, bo im wyżej jest się w rankingu, tym bardziej kosztowne są porażki z niżej notowanymi zespołami. Do pewnego momentu miał też miejsce absurd związany z reprezentacją Rosji, która mimo zawieszenia w prawach członka awansowała w rankingu , właśnie ze względu na punkty tracone przez inne zespoły. Światowa federacja ostatnio naprawiła jednak ten błąd. Sam Lavarini także ma uwagi co do systemu przyznawania punktów.

"Jeśli samo dotarcie do finałowego turnieju nie daje żadnego zysku, to mi się to nie podoba. Bo wychodzi na to, że niektórym może się opłacać w ogóle nie brać w nim udziału . To jest szalone. A w naszym przypadku oznacza także, że muszę traktować niezwykle poważnie każde spotkanie , nie mogę odpuszczać i pomyśleć o większej rotacji w składzie, popracować mocniej nad wprowadzaniem młodszych zawodniczek. Koszt porażek zrobił się duży, także fizyczny dla siatkarek , bo niektóre pracują niemal na okrągło. A ja w tym wszystkim za bardzo muszę myśleć o punktach w rankingu" - mówi.