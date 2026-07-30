Po braku kwalifikacji do turnieju finałowego Ligi Narodów nie widać końca zamieszania wokół siatkarskiej reprezentacji Polski siatkarek. Szerokim echem poniosły się niedawno słowa Joanny Wołosz ws. zawodniczek, które odmówiły Stefano Lavariniemu powołania na sezon reprezentacyjny 2026.

- Ja tego nie popieram. Nie wymienię tu żadnych nazwisk; mówię totalnie ogólnie. Wydaje mi się, że nastały czasy, w których zawodniczki, które osiągną coś małego, gdzieś wyjadą, zaczynają mieć o sobie chyba za wysokie mniemanie - mówiła dla TVP Sport.

Te słowa wywołały ogromne poruszenie, a kwestia ta momentalnie nabrała na sile. Temat podejmowały kolejne osoby ściśle związane z siatkarskim środowiskiem, w tym m.in. Joanna Podoba-Malicka czy Szymon Szlendak - kierownik reprezentacji. Sprawa stała się na tyle poważna, że w mediach pojawiały się głosy, jakoby niektóre z zawodniczek ceniły bardziej grę w klubie, niż w kadrze.

Jedną z "ofiar" takich słów została Dominika Pierzchała. Młoda środkowa ma za sobą trudny sezon w klubie, bowiem przez długi czas zmagała się z problemami zdrowotnymi (kontuzja kolana). Zamieszanie wokół jej osoby urosło do tego stopnia, że sama zainteresowana za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowała obszerne oświadczenie, w którym wszystko tłumaczy.

- Ostatnio otrzymałam wiele telefonów i wiadomości dotyczących wypowiedzi, która ukazała się w jednym z magazynów siatkarskich. Mogła ona wywołać mylne wrażenie, że odmówiłam gry w reprezentacji Polski z powodu "rozbieżności wartości" lub dlatego, że siatkówka klubowa była dla mnie ważniejsza niż występowanie z orłem na piersi - rozpoczęła.

Pierzchała tłumaczy, Lavarini o wszystkim wiedział. "Omówiłam je"

Następnie 23-latka ujawniła, jak wygląda to z jej perspektywy. Zdaniem siatkarki, trener Lavarini wiedział od samego początku o jej stanie zdrowia. Co gorsza, jej okres rehabilitacji nieco się wydłużył, co sprawiło, że w 2026 roku nie wystąpiła w żadnym meczu reprezentacji. Do zmiany w tej kwestii być może dojdzie dopiero w przyszłym roku.

W zeszłym sezonie pojawiły się u mnie problemy z kolanem. Po pierwszym turnieju Ligi Narodów omówiłam je z trenerem, który był świadomy mojego stanu zdrowia i pozostawił mi swobodę decyzji co do terminu rozpoczęcia leczenia

- Trener wiedział również, że rozpoczęcie leczenia i rehabilitacji oznaczało, iż przez pewien czas nie będę w pełni dostępna dla reprezentacji. Moja późniejsza nieobecność nie wynikała zatem z braku chęci reprezentowania Polski, ale była konsekwencją podjętego leczenia oraz konieczności dbania o swoje zdrowie, abym mogła powrócić na boisko i ponownie dać z siebie wszystko dla reprezentacji - uzupełniła.

Przed siatkarkami reprezentacji Polski są jeszcze mistrzostwa Europy (21 sierpnia - 6 września), które zdecydowanie są imprezą docelową dla każdej reprezentacji. W końcu zwycięzca tego turnieju z miejsca uzyska kwalifikacje na igrzyska olimpijskie w Los Angeles (2028 rok).

Dominika Pierzchała Marcin Golba AFP

Dominika Pierzchała jest w trakcie rehabilitacji po poważnej kontuzji Marcin Golba AFP

Dominika Pierzchała w akcji volleyballworld.com materiały prasowe





Liga Narodów. Włochy - USA. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport