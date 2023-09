Spadło na mnie tak wiele krytyki w ostatnim czasie. Nawet nie zdążyłam wejść na boisko, a już mnie oczerniano. Nie zasługuję na taką krytykę. Ja sobie z nią poradzę. Spakuję torbę, zabiorę psa i wrócę do Włoch, gdzie nikomu nie muszę nic udowadniać. Tam znają moją wartość i ja sama ją znam. Dam sobie radę, ale inne dziewczyny inaczej to odbierają. Żyjemy w dziwnych czasach

Joanna Wołosz pokazała nagranie z szatni. W komentarzach zawrzało, fani piszą o jednym

Siatkarka nie zamierza roztrząsać sprawy hejtu, tylko wróciła do celebrowania wyniku z koleżankami. Na swoim Instagramie pochwaliła się wyjątkowym nagraniem. Okazuje się, że w kadrze kobiet furorę robią piosenki polskich artystów. Nasze rodaczki po zwycięstwie z Włoszkami opuszczając halę śpiewały znany hit Dody "Nie daj się", a wcześniej w szatni z głośników leciała piosenka zespołu "Feel" - "No pokaż na co Cię stać" .

Pod wideo pojawiło się wiele komentarzy, jednak nie były to tylko oceny muzycznych zdolności zawodniczek. Zaniepokojeni kibice odnieśli się do wypowiedzi Wołosz ws. hejtu, jaki ją dotknął i wyrazili wsparcie dla 33-latki.

"Asia nie przejmuj się hejtem, on był i będzie. Nie traćcie energii na negatywne sprawy, a przekładajcie ja na pozytywne sprawy, które dzisiaj dokonaliście. Wielkie gratulacje!", "Pani Asiu, jest Pani tak cudownie cudowna, że płakałam, jak Pani mówiła o tym hejcie. Niech Pani oleje tych ludzi okropnych!", "Dumna! Mimo tego całego hejtu pokazujecie, ile siły jest w Was! Na pełnej petardzie rozwalcie system!", "Asiu, mam nadzieję, że Twoje słowa na koniec wywiadu dadzą hejterom do myślenia i zanim coś jeszcze napiszą, to zastanowią się dwa razy" - czytamy pod nagraniem.