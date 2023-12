Wyjątkowy, przełomowy i historyczny rok polskich siatkarek. "To nie ostatnie słowo"

Klaudia ma niedługo dołączyć do drużyny i ona w rytm meczowy wejdzie pod koniec stycznia, może w lutym, więc czasu do maja i czerwca będzie miała bardzo dużo. Z Zuzią może być trudniej, gdyż ona rozpocznie te treningi nieco później i będzie walczyć z czasem. W jej przypadku wiele będzie zależeć od zdrowia, bo w przypadku kontuzji kolana nie wolno pewnych rzeczy przyspieszać. Malwina też zgłaszała chęć, żeby porywalizować, bo bardzo dobrze prezentuje się w lidze włoskiej. Ze względów zdrowotnych zabrakło Weroniki Centki, która miała świetny poprzedni sezon ligowy, a w obecnym też już wchodzi na wysokie obroty. Ciekawie zapowiada się rywalizacja na pozycji rozgrywającej, bowiem Marlena Kowalewska wraca do wysokiej formy. Trochę żałuję, że Martyna Czyrniańska, która trafiła do mocnego klubu – Eczacibasi Stambuł, bardzo mało w nim gra. Z drugiej strony trafiając do takiego zespołu musiała zdawać sobie sprawę, że może być jej niezwykle trudno wywalczyć miejsce w pierwszej szóstce

~ powiedziała Kaczor-Bednarska.