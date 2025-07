Wszystko jasne. To z nimi Polki powalczą o półfinał Ligi Narodów. 0:2 i wielki powrót

"To pierwszy sezon poolimpijski, czyli pierwszy sezon nowego cyklu. Nawet, jeśli będziemy chcieli zrobić najlepszy wynik w Łodzi, to taki turniej daje także wiele okazji na rozwój. Na pewno powinniśmy inwestować w dalsze doświadczenie na światowym poziomie tych zawodniczek, które do tej pory nie grały wystarczająco w kadrze. To część procesu. Myślę, że jesteśmy w momencie, w którym powinniśmy być" - już zapowiedział Stefano Lavarini na łamach "Siatka.org". Tekstowe relacje na żywo z kolejnych spotkań siatkarek w Interia Sport.