Wstrząs po ruchu Malwiny Smarzek, Lavarini musi działać. Inna Polka już gotowa

Malwina Smarzek znalazła się na liście powołanych do szerokiej kadry reprezentacji Polski, do pewnego momentu wydawało się, że przyjedzie na zgrupowanie. Atakująca wprawdzie po zakończeniu sezonu w lidze tureckiej w barwach Kuzeyboru SK zdecydowała się jeszcze na krótką przygodę z ligą indonezyjską, ale później miała przyjechać do Polski i dołączyć do innych kadrowiczek. W niedzielę 10 maja okazało się, że taki scenariusz się nie ziści.

"Powołana do kadry reprezentacji Polski Malwina Smarzek z ważnych powodów osobistych niestety nie będzie mogła dołączyć do ekipy przygotowującej się do tegorocznej Ligi Narodów. Reprezentacja wraz ze sztabem kontynuują pracę na zgrupowaniu w Wałczu, a my mamy nadzieję, że z Malwiną spotkamy się niebawem na boisku" - przekazał Polski Związek Piłki Siatkowej.

Absencja Smarzek to wstrząs dla reprezentacji i cios dla Lavariniego, 29-latka wprawdzie w kadrze Włocha najczęściej pełniła rolę zmienniczki Magdaleny Stysiak, ale była solidną rezerwową. Potwierdzała to m.in. podczas ubiegłorocznej Ligi Narodów, gdy błyszczała w meczach z Japonkami, Koreankami, Holenderkami czy Belgijkami, zdobywając w tych starciach kolejno 19, 20, 17 i 20 punktów.

Smarzek punktowała też podczas mistrzostw świata, najlepiej spisała się w meczu z Belgijkami, gdy weszła na parkiet z kwadratu dla rezerwowych i zdobyła w sumie 13 punktów. Obecność takiej zawodniczki w składzie to zawsze dodatkowy komfort dla selekcjonera, szczególnie podczas wielkich imprez takich jak Liga Narodów, gdy każdy trener chce mieć w obwodzie doświadczone i ograne siatkarki.

Julia Szczurowska zastąpi Malwinę Smarzek w kadrze?

Z drugiej strony brak Smarzek stanowi szansę dla innej zawodniczki, której debiutu w reprezentacji od dawna domagają się kibice. Mowa o Julii Szczurowskiej, jej nazwisko zresztą ponownie pojawiło się w komentarzach fanów po tym, jak ogłoszono decyzję Smarzek o rezygnacji z przyjazdu na zgrupowanie.

"In Szczurowska We Trust" - napisał siatkarski ekspert Jakub Balcerzak w komentarzu pod wpisem PZPS-u, co można tłumaczyć na "Cała nadzieja w Szczurowskiej". "Nadchodzi czas wielkiej Julii Szczurowskiej!" - stwierdził ktoś inny. "Julia Szczurowska zadebiutuje w kadrze" - spekuluje kolejny z komentujących.

Wspomniana Szczurowska w lipcu skończy 25 lat, na swoim koncie ma występy w kadrze młodzieżowej, ale jeszcze nie doczekała się debiutu w seniorskiej reprezentacji Polski. Wprawdzie Lavarini przed rokiem zaprosił ją na zgrupowanie, jednak finalnie na kolejne turnieje zabierał ze sobą Smarzek i Stysiak. Absencja tej pierwszej oznacza, że być może nadszedł czas Szczurowskiej, szczególnie że ta w ostatnich argumentach dawała solidne argumenty ku temu, by na nią stawiać.

Julia Szczurowska błyszczała w lidze tureckiej

Szczurowska od 2024 roku występuje w Turcji, najpierw broniła barw Nilüfer Belediyespor, w styczniu 2025 roku podpisała kontrakt z Besiktasem Stambuł. W kampanii 2025/2026 robiła furorę w tej drużynie, zdobyła w sumie 495 punktów, była trzecią najlepiej punktującą siatkarką fazy zasadniczej. Jej zespół nie zakwalifikował się do play-offów, nasza reprezentantka nie mogła więc dalej śrubować imponujących statystyk.

Dobre występy 24-latki na tureckich parkietach sprawiły, że ta otrzymała propozycję zmiany obywatelstwa. O temacie stało się głośno, wszak mowa o bardzo utalentowanej zawodniczce, która w polskiej lidze zadebiutowała już jako 16-latka. Sama zainteresowana w rozmowie na kanale "Siatkarskie Ligi" przyznała, że chociaż otrzymała możliwość gry jako Turczynka w tamtejszej lidze i zarobienia tym samym większych pieniędzy, to nie skorzystała z oferty.

"Mimo tych wszystkich benefitów finansowych, jakie by na mnie czekały, gdybym to zrobiła, dużo wyższych zarobków, zabezpieczenia przyszłości dużo szybciej niż będzie mi to umożliwione, będąc Polką... Mimo tych wszystkich pozytywnych stron, myślę, że po prostu nie jestem w stanie" - mówiła.

Z racjonalnego punktu widzenia byłaby to dobra decyzja, finansowo na pewno mądra, ale jest we mnie nadal ta mała Julka, która chce zagrać w kadrze Polski. Myślę, że ona nigdy ze mnie nie wyjdzie. I dopóki ta mała Julka ma coś do powiedzenia, to na pewno nie zmienię narodowości

Teraz przed Szczurowską, która od sezonu 2026/2027 będzie grała dla innego tureckiego klubu, Kuzeyboru SK (w tym zastąpi Malwinę Smarzek), szansa na to, by w końcu spełnić swoje marzenie i zagrać w seniorskiej reprezentacji. O miejsce w składzie na turnieje Ligi Narodów poza wspomnianą Stysiak będzie rywalizowała z Oliwią Sieradzką. Nie wiadomo jeszcze, czy Stefano Lavarini zdecyduje sią na dodatkowe powołanie, by zastąpić Smarzek inną atakującą.

Nie wiadomo też, czy Smarzek definitywnie odpuściła występy w kadrze w tym sezonie - komunikat PZPS-u jednoznacznie nie przekreśla jej przyszłości, niewykluczone więc, że atakująca dołączy do kadry później, np. przed rozpoczynającymi się w sierpniu mistrzostwami Europy.

