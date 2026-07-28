Niestety nie tak w aktualnym sezonie reprezentacyjnym spisują się do tej pory polskie siatkarki. Drużyna Stefano Lavariniego po trzech z rzędu brązowych medalach Ligi Narodów nie dała rady powtórzyć tego sukcesu i nawet nie zakwalifikowała się do turnieju finałowego. Niemniej jednak należy pamiętać, że imprezą docelową dla "Biało-Czerwonych" będą dopiero zbliżające się mistrzostwa Europy.

W trakcie finałów VNL w Polsce wybuchło spore zamieszanie. Wszystko za sprawą Joanny Wołosz, która w rozmowie z TVP Sport powróciła nieco do czasu, gdy poznaliśmy listę powołanych. Wówczas nasz selekcjoner wyznał, że kilka zawodniczek odmówiło mu powołania, a na liście znalazły się takie nazwiska jak Olivia Różański czy Dominika Pierzchała. Utytułowana rozgrywająca przyznała, że nie popiera takich decyzji.

- Ja tego nie popieram. Nie wymienię tu żadnych nazwisk; mówię totalnie ogólnie. Wydaje mi się, że nastały czasy, w których zawodniczki, które osiągną coś małego, gdzieś wyjadą, zaczynają mieć o sobie chyba za wysokie mniemanie - przyznała.

Słowa te otworzyły prawdziwą "puszkę Pandory", a w mediach społecznościowych jest mnóstwo dyskusji o wspomnianych słowach. W końcu zawodniczka jako jedna z niewielu osób głośno zwróciła uwagę na takowe kwestie, a te w świecie siatkówki są poruszane bardzo rzadko. Co więcej, takie odmowy należy traktować jak poważny problem. Dlaczego się tak dzieje? Wydaje się, że temat jest złożony.

Zawodniczki regularnie mówią "nie". O tym nie mówi się głośno

Przede wszystkim zawodniczki oraz zawodnicy w dzisiejszych czasach zdają się coraz bardziej szanować swoje zdrowie. Często zamiast być do dyspozycji trenera z reprezentacji wybierają rehabilitację czy też zwyczajne wolne po sezonie. Szczególnie tyczy się to tych, którzy w trakcie kampanii klubowej borykali się z problemami zdrowotymi (np. Norbert Huber, Weronika Centka-Tietianiec czy Dominika Pierzchała).

Do tego dochodzi dość napięty kalendarz. Kadra kobiet pierwsze spotkanie w tym sezonie odbyło się 22 maja, natomiast ostatnie spotkanie ligowe w Polsce odbyło się... niecały miesiąc wcześniej - 29 kwietnia. I biorąc pod uwagę wcześniej rozpoczęte zgrupowanie przestrzeni do odpoczynku nie ma zbyt dużo. W końcu drużyna Lavariniego nie ma aż tak szerokiego zaplecza, by móc rotować zawodniczkami non stop. Z tego względu kluczowe zawodniczki z reprezentacją są od samego początku.

Wśród ekspertów pojawia się również kontrowersyjna opinia, jakoby drużyna pod wodzą włoskiego trenera osiągnęła już szczyt i na stanowisku zwyczajnie powinno dojść do zmiany. Atmosfera wokół zespołu z każdym rokiem zdaje się robić coraz gorsza, a wypowiedzi zainteresowanego niejednokrotnie wskazują, że sufit już jest bardzo blisko.

Należy liczyć jednak, że mimo to doświadczony szkoleniowiec poprowadzi naszą kadrę na ME do medalu. A w przypadku zakończenia współpracy (np. po tym sezonie) efekt "nowej miotły" sprawi, że zawodniczki, które powiedziały "nie" za rok zmienią decyzję i pojawią się na liście powołanych.

Stefano Lavarini FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Stefano Lavarini Marcin Golba AFP

Stefano Lavarini w rozmowie z polskimi siatkarkami volleyballworld.com materiały prasowe





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