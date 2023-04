Wielkie plany polskiego klubu. Na celowniku trzy reprezentantki Polski

Gałkowska w ostatnich sezonach regularnie kursuje między Włochami a Polską. Poprzedni sezon rozpoczęła w drużynie Energi MKS Kalisz, ale w trakcie rozgrywek dołączyła do Bartoccini Fortinfissi Perugia. W obecnych rozgrywkach było podobnie - po rozpoczęciu sezonu w OnlyBio Pałacu Bydgoszcz w styczniu ponownie trafiła do Perugii .

Polska atakująca została podstawową zawodniczką włoskiego zespołu i pokazała się z niezłej strony - w 10 spotkaniach zdobyła 145 punktów . Mimo to drużyna z Perugii zakończyła jednak sezon na 13. miejscu, co oznacza spadek z Serie A.

Gałkowska grać na zapleczu włoskiej ekstraklasy jednak nie będzie. Jak podaje portal ivolleymagazine.it, 27-letnia atakująca ma trafić do Radomki .

Maria Stenzel i Anna Obiała w Radomce Radom?

Drużyna z województwa mazowieckiego miała w tym sezonie ambicje, by powalczyć w czołowej ósemce Tauron Ligi, ale rywalki boleśnie je zweryfikowały. Radomka wygrała zaledwie cztery mecze i zakończyła fazę zasadniczą na dziesiątym miejscu . Aktualnie rywalizuje o dziewiątą pozycję. W pierwszym spotkaniu dwumeczu z UNI Opole wygrała 3:1. Rewanż już w środę.

Zgodnie z informacjami z Włoch do Radomia mają bowiem trafić również Maria Stenzel i Anna Obiała . Podobnie jak Gałkowska, obie były w kadrze Stefano Lavariniego na ubiegłoroczne mistrzostwa świata . Polska zakończyła je na ćwierćfinale, w którym uległa Serbii - późniejszemu triumfatorowi turnieju.

Transferowe lato będzie ciekawe. Polskie siatkarki zmienią kluby

Gałkowska, Stenzel i Obiała prawdopodobnie nie będą jednak jedynymi reprezentantkami Polski, które po zakończeniu sezonu zmienią kluby. Do Eczacibasi Stambuł ma się przenieść przyjmująca Martyna Czyrniańska. Do Turcji, tyle że do Fenerbahce Stambuł, ma też trafić atakująca Magdalena Stysiak.