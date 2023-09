Wielki sukces polskich siatkarek. Stysiak zwróciła się wprost do kibiców

- Jezu, warto było. Spełniamy swoje marzenia, bo marzeniem każdej zawodniczki jest wyjazd na igrzyska, a my to zrobiłyśmy. Jesteśmy dumne z siebie, jesteśmy dumne z naszego trenera, bo naprawdę zmienił w nas wszystko: mental, zaangażowanie i wiarę . Kiedyś mogłyśmy tylko o tym pomarzyć, a teraz tam jedziemy. To jest coś niesamowitego. Nie wiem, co powiedzieć, bo jestem w takim szoku, że to do mnie jeszcze nie dociera. Bardzo się cieszę - mówiła Stysiak, która zdobyła aż 27 punktów , na antenie Polsatu Sport.

- Po pierwszym secie zdawałyśmy sobie sprawę, że Włoszki będą nas naciskać, a my nie pomagałyśmy sobie serwisem, ale ta wiara i zespołowość, która w nas jest, fakt, że potrafimy już walczyć z najlepszymi, że potrafimy odrobić stratę czterech punktów z takimi rywalkami jak Włoszki, to nas nakręcało i wiedziałyśmy, że nie mamy nic do stracenia, musimy dać z siebie maksa

- Chciałabym wszystkim kibicom podziękować. Za wiarę, za wsparcie, za obecność w Atlas Arenie, co nam pomaga. Muszę jednak to powiedzieć: tyle samo jest hejterów, co osób, które nas kochają. Po przegranym meczu zawsze jest hejt na nas, że jesteśmy złe, takie, owakie. Teraz pewnie będziemy niesamowite, świetne, kochane i najlepsze na świecie. To jest właśnie ta nasza polska mentalność. Trzeba to czasem wyśrodkować i o to wszystkich proszę w następnych rozgrywkach. Bo my jesteśmy tylko ludźmi, a nie robotami - przyznała Stysiak.