Mistrzostwa świata do lat 19 rozgrywane są równolegle w Chorwacji i Serbii. Polki trafiły do grupy C, gdzie podczas czempionatu, który rozpoczął się 2 lipca, wygrały wszystkie pięć spotkań. "Biało-Czerwone" największe problemy napotkały w starciu z Hiszpankami , które przegrały mecz dopiero po tie-breaku.

Najwięcej emocji towarzyszyło trzeciej partii, która była wyrównana do samego końca. Polki nie były w stanie zbudować znacznej przewagi, rywalki z kolei nie odpuszczały walki o zwycięstwo i najpierw doprowadziły do remisu 20:20, później 21:21, a następnie 23:23. Ostatnie dwie akcje meczu należały jednak do "Biało-Czerwonych", które tym samym przypieczętowały triumf 3:0 i awans do ćwierćfinału mistrzostw świata U19.