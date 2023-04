Selekcjoner Stefano Lavarini ogłosił wstępną, trzydziestoosobową kadrę. Co z Malwiną Smarzek?

"To jest tylko punkt początkowy, który bazuje na tym co zaczęliśmy budować z dziewczynami zeszłego lata. Braliśmy pod uwagę pracę wykonaną w klubie, występy ligowe, ale również to, jak perspektywiczne są dane zawodniczki, jeżeli chodzi o najwyższy poziom międzynarodowy" - powiedział Lavarini cytowany przez oficjalną stronę Polskiego Związku Piłki Siatkowej.