Udział w charytatywnym turnieju TAURON Giganci Siatkówki , który rozpoczął się w sobotę w Twardogórze, zgłosił cztery zespoły: Developres Rzeszów, SC Potsdam, Chemik Police oraz Eczacibasi Stambuł. Barwy ostatniej z wymienionych drużyn od nowego sezonu będzie reprezentowała Martyna Czyrniańska, która przenosi się do Turcji po dwóch sezonach spędzonych w Policach.

Czyrniańska nie będzie jednak dobrze wspominała swoich początków z nową drużyną. Jak wyznała przed kamerami TVP Sport, do drużyny dołączyła w sobotę, a pierwszy trening zakończyła... z kontuzją . - Pierwszy trening i kostka skręcona . Natomiast nie jest to poważna kontuzja - uspokajała.

Nie wiadomo, ile dokładnie potrwa przerwa niespełna 20-letniej zawodniczki. Z jej słów wynika jednak, że do treningów powinna wrócić za kilka dni. - Będziemy decydować na bieżąco ze sztabem i fizjoterapeutami - wyjaśniła siatkarka, która po turnieju w Polsce razem z drużyną rozegra sparingi we Włoszech, a następnie na stałe przeniesie się do Turcji.