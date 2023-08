Wielki ból głowy Lavariniego. Padło ostrzeżenie dla reprezentacji Polski

Tegoroczne mistrzostwa Europy siatkarek rozpoczęły się w Weronie efektownym zwycięstwem reprezentacji Włoch nad Rumunią 3:0 . Kadra Polski na swój pierwszy mecz musi zaczekać do piątku. Wówczas nasze zawodniczki zmierzą się ze Słowenią . Później podopieczne trenera Stefano Lavariniego zagrają także z Węgrami, Serbią, Belgią i Ukrainą, a cztery najlepsze drużyny zakwalifikują się do 1/8 finału.

ME siatkarek. Reprezentacja Polski musi uważać, Milena Sadurek przestrzega

- Na pewno brakuje mi Czyrniańskiej, bo była ona taką pierwszą zawodniczką na zmianę na pozycji przyjmującej. Czy Weronika Szlagowska będzie w stanie ją zastąpić, to okaże się w trakcie turnieju. W poprzednim sezonie ligowym Szlagowska często siedziała na ławce, bowiem w Developresie przegrywała rywalizację z Ann Kalandadze. To jest jeszcze młoda zawodniczka i wciąż uczy się dorosłej siatkówki i grania z obciążeniem. Co do Malwiny - nie wiem do końca, na jakim była etapie przygotowań, natomiast zmiana pozycji też wymagała czasu i spokoju - stwierdziła ekspertka Polsatu.