Podopieczne Lavariniego zdeklasowane. Daleko nam do USA i Brazylii

Amerykanki błyskawicznie wypracowały sobie wysoką przewagę, a Polki wyglądały na zespół całkowicie zrezygnowany. Jak już nie wychodziło, to po całości. W trzeciej partii udało się wyjść na prowadzenie 7:1, żeby już w połowie seta całkowicie je roztrwonić. Stany Zjednoczone bez większych problemów wygrały 3-0 i awansowały do półfinału, gdzie zmierzą się z Brazylią.

Amerykanie zachwyceni grą siatkarek. Na to zwrócili uwagę po meczu z Polską

Polki przystępowały do igrzysk jako 4. drużyna świata, ale Amerykanki załatwić je już w trzech setach 25:22, 25:14, 25:20, kwalifikując się piąty raz z rzędu do półfinałów igrzysk

"Najwyraźniej 'P' w słowie Paryż symbolizuje osiąganie szczytu formy w odpowiednim momencie. Bo to właśnie pokazują na igrzyskach Amerykanki. Wyrzuciły one bardzo dobrze grające Polki z turnieju w trzech setach i awansowały do piątego z rzędu półfinału igrzysk" - czytamy w "NBC Olympics".

Porażkę Biało-Czerwonych przyjęto w Polsce z całkowitym zrozumieniem. Co więcej, część ekspertów wskazywała, że był to i tak najlepszy ich występ na igrzyskach olimpijskich od 1968 roku. W przeciwieństwie do kadry mężczyzn, od kobiet nie oczekiwano w Paryżu medalu, choć na pewno byłaby to miła niespodzianka.