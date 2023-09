Vital Heynen znowu to zrobił. Wyjątkowe zachowanie przed meczem z Polską

Vital Heynen to niezwykle barwna postać. Pracował z reprezentacją Polski w latach 2018-2021, zdobywając między innymi mistrzostwo świata i dwa brązowe medale mistrzostw Europy. Jednym z pomysłów, którym przekonał do siebie działaczy Polskiego Związku Piłki Siatkowej, były... wręczone im czekoladowe repliki medali olimpijskich .

Ostatecznie właśnie brak miejsca na podium igrzysk olimpijskich w Tokio przesądził o jego rozstaniu z "Biało-Czerwonymi". Wcześniej jednak starał się czasami przemawiać do kibiców po polsku, do dziś wtrąca w rozmowach z polskimi dziennikarzami polskie słówka. Jako selekcjoner reprezentacji Polski przed meczami śpiewał również "Mazurka Dąbrowskiego", co jest rzadkością wśród zagranicznych selekcjonerów kadry.