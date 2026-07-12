Udany powrót w meczu Polek. Tie-break o finały Ligi Narodów. To był horror
Reprezentantki Polski zakończyły właśnie fazę zasadniczą tegorocznej Ligi Narodów. Co prawda podopieczne Stefano Lavariniego grały dziś pod presją, ale początkowo dawały radę, ponieważ pierwsze dwa sety łatwo padły ich łupem. Później zaczęły się spore problemy. Azjatki doprowadziły do tie-breaka. W nim mogło zdarzyć się dosłownie wszystko, ale niestety sprawdziło się powiedzenie, że kto nie wygrywa 3:0, przegrywa 2:3.
W niedzielne popołudnie polskiego czasu nasze rodaczki rozegrały najważniejszy w tym roku mecz o stawkę. Zwycięstwo dawało podopiecznym Stefano Lavariniego awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. Japonki miały jednak za sobą wsparcie własnej publiczności. Przewagą "Biało-Czerwonych" z drugiej strony był dzień przerwy, ponieważ 11 lipca odpoczywały. Azjatki tego dnia rywalizowały przeciwko Turczynkom. I przegrały w czterech setach.
Gospodynie wspierane przez licznie zgromadzoną publiczność także kiepsko rozpoczęły spotkanie z Polkami. Zawodniczki Stefano Lavariniego szybko uzyskały solidną przewagę. W pewnym momencie Europejki prowadziły nawet 15:8. Na boisku błyszczała Maja Koput, która imponowała w bloku, ponadto dobrze współpracowała z Katarzyną Wenerską. Japonki natomiast ruszyły w pogoń. Nieudaną, ponieważ "Biało-Czerwone" triumfowały 25:20.
W drugim secie Japonki odrobiły lekcję i nie pozwoliły Polkom odjechać z wynikiem. Dla miejscowych siatkarek nie było straconych piłek, ale w odpowiedzi "Biało-Czerwone" nie przestawały spisywać się solidnie w bloku. Nasze rodaczki totalnie stłamsiły Yukiko Wadę. Atakująca w pewnym momencie miała nieco ponad 20-procentową skuteczność. Trener wierzył jednak w jej umiejętności, długo trzymając 24-latkę na boisku.
Polek zbytnio to nie obchodziło. Obserwowaliśmy podobne obrazki, co na początku pierwszej partii. W mgnieniu oka z 10:9 zrobiło się 17:11. Selekcjoner Azjatek w międzyczasie zareagował podwójną zmianą, lecz nie sprawiła ona, że gospodynie wróciły do gry. Nie pomógł także time-out. Europejki dowiozły prowadzenie do końca (25:14) i znalazły się jednego wygranego seta od finałów tegorocznej Ligi Narodów.
Magdalenie Stysiak nie przeszkadzały trudne piłki. Maja Koput dalej imponowała na środku. Katarzyna Wenerska wzorowo spisywała się na rozegraniu. Kibice z kraju nad Wisłą spokojnie delektowali się dobrą grą rodaczek. Pozostało mieć tylko nadzieję, iż sytuacja nie ulegnie zmianie podczas kolejnej fazy meczu. "To jeszcze nie koniec. Czeka nas trudna walka" - przestrzegał przed przedwczesnym świętowaniem Nicola Vettori, który udzielił krótkiej rozmowy Volleyball World TV. "Będziemy próbować" - mówiła z kolei japońska strona.
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I Azjatki rzeczywiście zerwały się do walki. Po tym gdy objęły prowadzenie 12:10, o pierwszy od kilkudziesięciu minut czas poprosił Stefano Lavarini. Włoch miał zwłaszcza zastrzeżenia, co do blokowania wcześniej wspomnianej Yukiko Wady. Ta w trzeciej partii zaczęła wreszcie regularnie kończyć ataki. Nie była to dobra informacja dla naszych rodaczek, które musiały choć jeszcze trochę zachować koncentrację.
Wspomniana w powyższym akapicie 24-latka odblokowała się na dobre. A wraz z nią pozostałe koleżanki z drużyny. Japonki weszły dużo wyższy poziom jeśli chodzi o postawę w obronie i za sprawą wyniku 25:19 nie umarły ich nadzieje związane z grą w finałach. Ba, rozochocone szybko uciekły na start kolejnej odsłony. Była to zasługa między innymi Kyoki Sato i jej dwóch asów serwisowych. Równie dobrą zagrywką odpowiedziała Katarzyna Wenerska, ale niestety później w szeregi "Biało-Czerwonych" wkradło się sporo chaosu.
Miejscowe zawodniczki tylko na coś takiego czekały. Oddaliły się od Polek na dobre i doprowadziły do tie-breaka (25:21). W nim Japonki znów rozgrzały halę do czerwoności udanymi obronami. Oszaleć mogła Monika Lampkowska, która w jednej akcji atakowała aż dwukrotnie i za każdym razem Azjatki ofiarnie podbijały piłkę. Nasze rodaczki nie załamywały się. Spokój przyniósł efekt w postaci objęcia prowadzenia 7:6. Dwudziesty punkt zdobyła Magdalena Stysiak. Ponadto Katarzyna Wenerska uaktywniła po dłuższym czasie Magdalenę Jurczyk.
Oba zespoły zaczęły grać seriami. Wydawało się, że Japonki są o krok od triumfu, gdy uciekły na dwa punkty. Polki były jednak nieustępliwe i doprowadziły do stanu 13:13. Niestety od tego momentu "oczka" zdobywały już tylko miejscowe sportsmenki. "Niemożliwe, niemożliwe... As serwisowy po taśmie. Jeżeli można byłoby zmierzyć skalę szczęścia po ostatniej akcji, to ta skala zostałaby wysadzona w powietrze" - nie mógł uwierzyć w to wszystko Marek Magiera na antenie Polsatu Sport.
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Fakty są niestety takie, iż turniej finałowy podopieczne Stefano Lavariniego zobaczą co najwyżej przed telewizorami. Ich gra jednak mogła się podobać i za rok zrobią wszystko, by nie doszło do powtórki z rozrywki.