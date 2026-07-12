Udany powrót w meczu Polek. Tie-break o finały Ligi Narodów. To był horror

W niedzielne popołudnie polskiego czasu nasze rodaczki rozegrały najważniejszy w tym roku mecz o stawkę. Zwycięstwo dawało podopiecznym Stefano Lavariniego awans do turnieju finałowego Ligi Narodów. Japonki miały jednak za sobą wsparcie własnej publiczności. Przewagą "Biało-Czerwonych" z drugiej strony był dzień przerwy, ponieważ 11 lipca odpoczywały. Azjatki tego dnia rywalizowały przeciwko Turczynkom. I przegrały w czterech setach.

Gospodynie wspierane przez licznie zgromadzoną publiczność także kiepsko rozpoczęły spotkanie z Polkami. Zawodniczki Stefano Lavariniego szybko uzyskały solidną przewagę. W pewnym momencie Europejki prowadziły nawet 15:8. Na boisku błyszczała Maja Koput, która imponowała w bloku, ponadto dobrze współpracowała z Katarzyną Wenerską. Japonki natomiast ruszyły w pogoń. Nieudaną, ponieważ "Biało-Czerwone" triumfowały 25:20.

W drugim secie Japonki odrobiły lekcję i nie pozwoliły Polkom odjechać z wynikiem. Dla miejscowych siatkarek nie było straconych piłek, ale w odpowiedzi "Biało-Czerwone" nie przestawały spisywać się solidnie w bloku. Nasze rodaczki totalnie stłamsiły Yukiko Wadę. Atakująca w pewnym momencie miała nieco ponad 20-procentową skuteczność. Trener wierzył jednak w jej umiejętności, długo trzymając 24-latkę na boisku.

Polek zbytnio to nie obchodziło. Obserwowaliśmy podobne obrazki, co na początku pierwszej partii. W mgnieniu oka z 10:9 zrobiło się 17:11. Selekcjoner Azjatek w międzyczasie zareagował podwójną zmianą, lecz nie sprawiła ona, że gospodynie wróciły do gry. Nie pomógł także time-out. Europejki dowiozły prowadzenie do końca (25:14) i znalazły się jednego wygranego seta od finałów tegorocznej Ligi Narodów.

Magdalenie Stysiak nie przeszkadzały trudne piłki. Maja Koput dalej imponowała na środku. Katarzyna Wenerska wzorowo spisywała się na rozegraniu. Kibice z kraju nad Wisłą spokojnie delektowali się dobrą grą rodaczek. Pozostało mieć tylko nadzieję, iż sytuacja nie ulegnie zmianie podczas kolejnej fazy meczu. "To jeszcze nie koniec. Czeka nas trudna walka" - przestrzegał przed przedwczesnym świętowaniem Nicola Vettori, który udzielił krótkiej rozmowy Volleyball World TV. "Będziemy próbować" - mówiła z kolei japońska strona.

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I Azjatki rzeczywiście zerwały się do walki. Po tym gdy objęły prowadzenie 12:10, o pierwszy od kilkudziesięciu minut czas poprosił Stefano Lavarini. Włoch miał zwłaszcza zastrzeżenia, co do blokowania wcześniej wspomnianej Yukiko Wady. Ta w trzeciej partii zaczęła wreszcie regularnie kończyć ataki. Nie była to dobra informacja dla naszych rodaczek, które musiały choć jeszcze trochę zachować koncentrację.

Wspomniana w powyższym akapicie 24-latka odblokowała się na dobre. A wraz z nią pozostałe koleżanki z drużyny. Japonki weszły dużo wyższy poziom jeśli chodzi o postawę w obronie i za sprawą wyniku 25:19 nie umarły ich nadzieje związane z grą w finałach. Ba, rozochocone szybko uciekły na start kolejnej odsłony. Była to zasługa między innymi Kyoki Sato i jej dwóch asów serwisowych. Równie dobrą zagrywką odpowiedziała Katarzyna Wenerska, ale niestety później w szeregi "Biało-Czerwonych" wkradło się sporo chaosu.

Miejscowe zawodniczki tylko na coś takiego czekały. Oddaliły się od Polek na dobre i doprowadziły do tie-breaka (25:21). W nim Japonki znów rozgrzały halę do czerwoności udanymi obronami. Oszaleć mogła Monika Lampkowska, która w jednej akcji atakowała aż dwukrotnie i za każdym razem Azjatki ofiarnie podbijały piłkę. Nasze rodaczki nie załamywały się. Spokój przyniósł efekt w postaci objęcia prowadzenia 7:6. Dwudziesty punkt zdobyła Magdalena Stysiak. Ponadto Katarzyna Wenerska uaktywniła po dłuższym czasie Magdalenę Jurczyk.

Oba zespoły zaczęły grać seriami. Wydawało się, że Japonki są o krok od triumfu, gdy uciekły na dwa punkty. Polki były jednak nieustępliwe i doprowadziły do stanu 13:13. Niestety od tego momentu "oczka" zdobywały już tylko miejscowe sportsmenki. "Niemożliwe, niemożliwe... As serwisowy po taśmie. Jeżeli można byłoby zmierzyć skalę szczęścia po ostatniej akcji, to ta skala zostałaby wysadzona w powietrze" - nie mógł uwierzyć w to wszystko Marek Magiera na antenie Polsatu Sport.

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Fakty są niestety takie, iż turniej finałowy podopieczne Stefano Lavariniego zobaczą co najwyżej przed telewizorami. Ich gra jednak mogła się podobać i za rok zrobią wszystko, by nie doszło do powtórki z rozrywki.

Stefano Lavarini AA/ABACA East News

Magdalena Stysiak VolleyballWorld materiały prasowe

Monika Lampkowska, przyjmująca reprezentacji Polski, wróciła do podstawowego składu kadry volleyballworld.com materiały prasowe





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