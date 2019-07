Przygotowujące się do mistrzostw Europy oraz kwalifikacji olimpijskich polskie siatkarki zwyciężyły w turnieju w Ostrowcu Św., pokonując drużyny Czech i Białorusi. - Wciąż musimy jednak pracować nad każdym elementem - przyznał trener kadry Jacek Nawrocki.

W weekend "Biało-Czerwone" wygrały z Czeszkami w trzech setach (i w dodatkowej partii) i pokonały Białorusinki 3:2.

Nawrocki pytany o wnioski z ostrowieckiego turnieju odparł, że reprezentacja wciąż musi pracować nad każdym elementem gry. - To przyjęcie, blok, obrona, staranność w niektórych akcjach, a także piłki sytuacyjne, one też czasami bolą, gdzieś nam wpadają, ale proszę mi wierzyć, to zawodniczka ma albo nie, tego się nie wytrenuje i do tego musimy być bardzo cierpliwi - powiedział trener.

Oceniając niedzielny mecz z Białorusią zaznaczył, że jego drużyna miała spory problem z przyjęciem zagrywki. - Trzeba przyznać, że Białoruś nieźle zagrywała, natomiast naszym plusem było, że jeżeli już przyjmujemy i mamy dograną piłkę do siatki, to skuteczność była 80-procentowa. No nic, tylko żeby było więcej okazji do takiego grania. Reszta, co nam wpadało, to efekt braku koncentracji i skupienia, ale tak właśnie graliśmy - przyznał Nawrocki.

Podkreślił, że dzięki wprowadzanym w meczu rotacjom - na parkiecie pojawiło się w sumie 13 siatkarek - każda z zawodniczek mogła zaprezentować swoje umiejętności. Magdalena Stysiak zaznaczyła, że w tym roku okres wakacyjny związany jest z treningami reprezentacji, natomiast dużym tego pozytywem jest możliwość zgrania się całego zespołu przed najważniejszymi zawodami. - Walczymy o najwyższe cele, bo myślę, że igrzyska olimpijskie w Tokio w 2020 r. są marzeniem każdej z nas. Byłoby czymś niesamowitym tam się dostać i na pewno o to powalczymy - dodała siatkarka. Pytana, co zespół musi poprawić przed sierpniowymi turniejami odpowiedziała, że na pewno przyjęcie serwisu.

- Nie jest za ciekawie w tym elemencie, chciałybyśmy mieć lepsze przyjęcie. Mankament też tkwi w moim przyjęciu - na tej pozycji gram od pół roku, ale to nie jest żadne tłumaczenie. Staram się grać coraz lepiej z meczu na mecz i myślę, że będzie lepiej, bo zdajemy sobie sprawę, że Serbki będą zagrywać jeszcze mocniej niż Białorusinki - wskazała Stysiak.

Zdjęcie Trener Jacek Nawrocki podczas meczu z Białorusią / Piotr Polak / PAP

Po udanych występach w rozgrywkach Ligi Narodów, Polki do drugiej części sezonu przygotowywały się w Spale, gdzie w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich szykowały formę na rozgrywane w Polsce sierpniowe turnieje. Oprócz rozegranych w Ostrowcu Św. spotkań, "Biało-Czerwone" w przyszłym tygodniu wezmą jeszcze udział w turnieju o Puchar Gubernatora okręgu kaliningradzkiego z udziałem reprezentacji Rosji, Belgii i Niemiec.

Będzie to ostatni sprawdzian ekipy Nawrockiego przed rywalizacją we Wrocławiu, gdzie w dniach 2-4 sierpnia zmierzą się z Serbią (mistrz świata), Tajlandią i Portoryko w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk w Tokio. Z kolei pod koniec sierpnia podopieczne Nawrockiego wystąpią w mistrzostwach Europy, których będą współgospodarzem, a w Polsce imprezę będzie gościć Łódź.

Piotr Grabski