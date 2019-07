​Reprezentacja Polski siatkarek pokonała drużynę Czech 4:0 w pierwszym dniu turnieju w Ostrowcu Świętokrzyskim. "Biało-Czerwone" przygotowują się do sierpniowych mistrzostw Europy oraz kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Tokio.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Janusz: Potrafiliśmy utrzymać poziom prawie przez cały turniej. Wideo TV Interia

W piątkowym spotkaniu rozegrano cztery sety i w każdym z nich górą były Polki, które oprócz wyrównanej pierwszej partii, były zdecydowanie lepszym zespołem.

Reklama

W sobotę w Ostrowcu Św. zostanie rozegrany mecz pomiędzy Czeszkami i Białorusinkami, z którymi dzień później zmierzą się Polki.

W przyszłym tygodniu Polki wezmą zaś udział w turnieju w Kaliningradzie z udziałem reprezentacji Rosji, Belgii i Niemiec.



Dla zespołu Jacka Nawrockiego będzie to ostatni sprawdzian przed rywalizacją we Wrocławiu, gdzie rozegrany zostanie turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Tokio. Wówczas "Biało-Czerwone" zmierzą się mistrzyniami świata Serbkami, oraz zajmującymi 13. i 14. miejsca w światowym rankingu FIVB - Portoryko i Tajlandią.

Polska - Czechy 4:0 (26:24, 25:21, 25:11, 25:22)

Polska: Agnieszka Kąkolewska, Klaudia Alagierska, Martyna Grajber, Magdalena Stysiak, Joanna Wołosz, Katarzyna Zaroślińska-Król, Maria Stenzel (libero) oraz Aleksandra Wójcik, Martyna Łukasik, Marlena Pleśnierowicz.

Piotr Grabski