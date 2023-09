Trener siatkarek uchylił rąbka tajemnicy. Przyznał, że czasem padają przekleństwa

- Dziewczyny zrobiły to, co - jak mieliśmy nadzieję - nauczyły się już robić. Mieć odwagę, by wykonywać odpowiednie zadania. Musimy robić to w ataku, być agresywnym w serwisie. Przeciwko Amerykankom naprawdę trudno zdobywać punkty atakiem. Dotyczy to wszystkich zespołów na tym turnieju. To, że dziewczyny naciskały i miały odwagę, by pilnować kierunków i podejmować ryzyko, z pewnością było kluczowe - ocenia Stefano Lavarini.