Siatkarki z Novary niemal do końca liczyły się jednak w najważniejszych rozgrywkach. Dotarły do półfinału Ligi Mistrzyń, w którym mierzyły się z Eczacibasi Stambuł. Po wygranej we Włoszech przegrały 0:3 w Turcji i odpadły z rozgrywek. A po meczu doszło do tragedii. Z hotelowego okna wypadła i tragicznie zmarła Julia Ituma, 18-letnia zawodniczka drużyny.