To nie przypadek, że grała dobrze w Lidze Narodów. To doświadczona zawodniczka, ograna z siatkówką na wysokim poziomie. Zawsze, gdy mój zespół gra przeciwko niej, to instruuję zawodniczki, by zwracały nią uwagę, bo Wenerska dysponuje dużymi umiejętnościami i potrafi zaskakiwać rywalki

~ stwierdził trener Turczynek.