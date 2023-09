Trener polskich siatkarek zabrał głos po boju z Niemcami. Zwrócił uwagę na jedno

Stefano Lavarini zabrał głos w sprawie rezerwowych. Ważne słowa

Kluczowe było to, że każdy dołożył w tym meczu swoją cegiełkę do wybudowania tej ściany. Nie mam na myśli żadnej konkretnej zawodniczki

Stefano Lavarini o "znaczącym tie-breaku" w meczu Polska - Niemcy

- W wielu sytuacjach zdarza się tak - i pewnie jeszcze zdarzy - że za bardzo rozpamiętujemy błędy. Ale z tego punktu widzenia tie-break był bardzo znaczący. To był bowiem set z siedmioma błędami serwisowymi, co jest olbrzymią liczbą. Ważne było jednak, by po każdym błędzie skupić się odpowiednio i zrobić przejście. Zrobiliśmy krok naprzód, by szybko skupiać się na tym, co nastąpi. Gdybyśmy nauczyli się, jak być spokojnym, prawdopodobnie zrobilibyśmy mniej błędów. Ale tak czy siak, to pozytywny wynik - zaznacza Lavarini.