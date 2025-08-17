Trener polskich siatkarek nie zamierzał gryźć się w język. Dosadnie. "Nie pozwolę"
Niestety polskie siatkarki poległy w ćwierćfinale tegorocznych mistrzostw świata U-21 kobiet. W starciu z rówieśniczkami z Bułgarii przegrały one aż 1:3. Głos w tej sprawie zabrał szkoleniowiec "Biało-czerwonych" Miłosz Majka, który w kilku słowach podsumował nieudany szturm po marzenia swoich podopiecznych.
To miał być niezwykle udany turniej dla młodych polskich siatkarek. "Biało-czerwone" bez większego problemu przebrnęły przez fazę grupową tegorocznych mistrzostw świata kobiet U-21. Wychodząc z pierwszego miejsca, trafiły one na rówieśniczki z Portoryko. Spotkanie 1/8 finału nie pozostawiło złudzeń co do zabójczej formy zawodniczek z kraju nad Wisłą.
Po zwycięstwie ze wspomnianymi Portorykankami przyszedł czas na starcie ćwierćfinałowe, które miało otworzyć Polkom możliwość walki o medal imprezy. Na drodze stanęły Bułgarki, które nie mogły się pochwalić fenomenalnym występem w fazie grupowej. Zdołały one bowiem wygrać zaledwie 2 z 5 spotkań, co ostatecznie dało im dopiero 3. lokatę. Jakież musiało być więc zdziwienie wszystkich kibiców z kraju nad Wisłą, kiedy to wyżej wspomniane Bułgarki pokonały podopieczne trenera Miłosza Majki 3:1. Tym samym zakończyły one wspaniałą drogę po marzenia "Biało-czerwonych".
Trener reprezentantek Polski komentuje przegraną w ćwierćfinale MŚ
Teraz przed zawodniczkami Miłosza Majki pozostaje walka o 5. miejsce tegorocznych mistrzostw świata U-21. W międzyczasie szkoleniowiec udzielił wywiadu dla PZPS-u, w którym komentuje wydarzenia z bardzo pechowego ćwierćfinałowego starcia swoich podopiecznych.
"Po porażce w ćwierćfinale mistrzostw świata było dużo smutku i łez. Każdy miał swoje marzenia i cele. Na pewno nie pozwolę, żeby jeden "słabszy" mecz definiował nasz zespół i miejsce, w którym się znaleźliśmy. Dzisiaj jest sporo krytyki, natomiast to jest ta ciemna strona sportu. Tak naprawdę, w tym meczu zaważyła jedna, czy dwie akcje" - podkreślił Miłosz Majka.
Przypomniał on również, że w ciągu ostatnich dwóch lat młode reprezentantki polski zdołały wskoczyć do światowej elity, a obecnie znajdują się w najlepszej czwórce w Europie oraz najlepszej ósemce na świecie. "Ten proces wciąż trwa i najważniejszy jest rozwój i postęp sportowy każdej z zawodniczek" - spuentował szkoleniowiec.
Teraz przed reprezentantkami naszego kraju pozostaje już tylko jedno spotkanie na tegorocznych MŚ do lat 21 - walka o 5. lokatę. 16 sierpnia udało im się bowiem zwyciężyć niezwykle emocjonujące starcie z Turczynkami, które otworzyło im drogę do rywalizacji o TOP 5 całej imprezy.