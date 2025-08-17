Partner merytoryczny: Eleven Sports

Trener polskich siatkarek nie zamierzał gryźć się w język. Dosadnie. "Nie pozwolę"

Igor Szarek

Niestety polskie siatkarki poległy w ćwierćfinale tegorocznych mistrzostw świata U-21 kobiet. W starciu z rówieśniczkami z Bułgarii przegrały one aż 1:3. Głos w tej sprawie zabrał szkoleniowiec "Biało-czerwonych" Miłosz Majka, który w kilku słowach podsumował nieudany szturm po marzenia swoich podopiecznych.

Na pierwszym planie Aleksandra Adamczyk i Anna Fiedorowicz podczas mistrzostw świata
To miał być niezwykle udany turniej dla młodych polskich siatkarek. "Biało-czerwone" bez większego problemu przebrnęły przez fazę grupową tegorocznych mistrzostw świata kobiet U-21. Wychodząc z pierwszego miejsca, trafiły one na rówieśniczki z Portoryko. Spotkanie 1/8 finału nie pozostawiło złudzeń co do zabójczej formy zawodniczek z kraju nad Wisłą.

Po zwycięstwie ze wspomnianymi Portorykankami przyszedł czas na starcie ćwierćfinałowe, które miało otworzyć Polkom możliwość walki o medal imprezy. Na drodze stanęły Bułgarki, które nie mogły się pochwalić fenomenalnym występem w fazie grupowej. Zdołały one bowiem wygrać zaledwie 2 z 5 spotkań, co ostatecznie dało im dopiero 3. lokatę. Jakież musiało być więc zdziwienie wszystkich kibiców z kraju nad Wisłą, kiedy to wyżej wspomniane Bułgarki pokonały podopieczne trenera Miłosza Majki 3:1. Tym samym zakończyły one wspaniałą drogę po marzenia "Biało-czerwonych".

Trener reprezentantek Polski komentuje przegraną w ćwierćfinale MŚ

Teraz przed zawodniczkami Miłosza Majki pozostaje walka o 5. miejsce tegorocznych mistrzostw świata U-21. W międzyczasie szkoleniowiec udzielił wywiadu dla PZPS-u, w którym komentuje wydarzenia z bardzo pechowego ćwierćfinałowego starcia swoich podopiecznych.

"Po porażce w ćwierćfinale mistrzostw świata było dużo smutku i łez. Każdy miał swoje marzenia i cele. Na pewno nie pozwolę, żeby jeden "słabszy" mecz definiował nasz zespół i miejsce, w którym się znaleźliśmy. Dzisiaj jest sporo krytyki, natomiast to jest ta ciemna strona sportu. Tak naprawdę, w tym meczu zaważyła jedna, czy dwie akcje" - podkreślił Miłosz Majka.

Przypomniał on również, że w ciągu ostatnich dwóch lat młode reprezentantki polski zdołały wskoczyć do światowej elity, a obecnie znajdują się w najlepszej czwórce w Europie oraz najlepszej ósemce na świecie. "Ten proces wciąż trwa i najważniejszy jest rozwój i postęp sportowy każdej z zawodniczek" - spuentował szkoleniowiec.

Teraz przed reprezentantkami naszego kraju pozostaje już tylko jedno spotkanie na tegorocznych MŚ do lat 21 - walka o 5. lokatę. 16 sierpnia udało im się bowiem zwyciężyć niezwykle emocjonujące starcie z Turczynkami, które otworzyło im drogę do rywalizacji o TOP 5 całej imprezy.

Trener siatkarski w sportowym stroju stoi obok boiska, w tle widoczne nogi zawodniczek oraz elektroniczna tablica z napisem.
Miłosz MajkaRobertus PudyantoGetty Images
Zawodniczki drużyny siatkówki w biało-czerwonych strojach cieszą się ze zwycięstwa na boisku, podnosząc ręce do góry, w tle trenerzy i siatkarki na ławce rezerwowych.
Siatkarki reprezentacji Polski do lat 21volleyballworld.commateriały prasowe
Grupa siatkarek w czerwonych strojach świętuje zdobycie punktu na boisku do siatkówki, w tle widoczna flaga Słowacji oraz bandy reklamowe.
Siatkarki reprezentacji Polski U21CEV.eumateriały prasowe
