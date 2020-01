Tokio 2020. Trwa mecz Polska - Bułgaria. Siatkarki walczą o igrzyska

W Apeldoorn rozpoczął się europejski turniej kwalifikacyjny siatkarek do igrzysk olimpijskich w Tokio z udziałem reprezentacji Polski. Pierwszym rywalem "Biało-Czerwonych" jest Bułgaria. Śledź z Interią przebieg rywalizacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Małgorzata Glinka-Mogentale: W Holandii każdy mecz będzie na wagę złota. Wideo TV Interia

Strona nie odświeża się automatycznie. Naciśnij F5.



Reklama

Dla podopiecznych Jacka Nawrockiego to ostatnia szansa wywalczenia biletów do Tokio. Zadanie, które stoi przed Polkami, jest jednak bardzo trudne. Z ośmiu drużyn biorących udział w turnieju w Apeldoorn awans zdobędzie tylko triumfator.



Rywalkami "Biało-Czerwonych" w grupie A są Bułgarki, gospodynie i Azerki. W grupie B zagrają natomiast Turczynki, Belgijki, Niemki i Chorwatki. Po dwa najlepsze zespoły z z każdej grupy awansują do półfinałów.



Bułgaria to niewygodny przeciwnik, ale w poprzedniej edycji Ligi Narodów Polki wygrały 3:1. "To jest jednak turniej o inną stawkę i będą nam wszystkim towarzyszyć znacznie większe emocje. Z drugiej strony uważam, że jesteśmy mocniejszym zespołem niż pół roku temu. Najważniejsze, że nastroje są pozytywne, wiemy, o co walczymy" - stwierdziła kapitan "Biało-Czerwonych" Agnieszka Kąkolewska.

Polska - Bułgaria 22:24 - trwa I set

Polski rozpoczęły mecz w następującym zestawieniu: Agnieszka Kąkolewska, Magdalena Stysiak, Joanna Wołosz, Malwina Smarzek-Godek, Natalia Mędrzyk, Klaudia Alagierska, Maria Stenzel (libero).



Początek pierwszego seta był niezwykle wyrównany. Obie ekipy punktowały naprzemiennie. Później to Bułgarki doszły do głosu, a nieskuteczny atak Smarzek-Godek dał im trzypunktowe prowadzenie 4:7. Później było już nawet 4:8.

Nasze reprezentantki szybko wzięły się jednak do odrabiania strat i po kilku minutach Alagierska dała nam remis 8:8. Gra znów była wyrównana. Przy wyniku 12:12 została rozegrana jedna z najdłuższych wymian. Niestety, zwyciężyły w niej Bułgarki, które w ostatniej chwili obroniły kiwkę Stysiak i skutecznie skontrowały.

Nieźle spisywał się polski blok, lecz to nie on, a błąd rywalek dał nam prowadzenie 16:14, przy którym obie ekipy zeszły na przerwę. Po niej lepszą koncentrację zachowały Bułgarki, błyskawicznie odrabiając straty (16:16).

To nasze przeciwniczki weszły w kluczową fazę feta prowadząc 20:19, po tym jak piłka przedarła się przez nasz podwójny blok. W końcówce Bułgarki wyszły na prowadzenie 23:21, dzięki nieudanym atakom Mędrzyk i Smarzek-Godek. Piłkę meczową zapewniła im kapitan Elica Wasilewa. Skuteczne zagranie Kąkolewskiej pozwoliło nam jeszcze wierzyć w wygraną w pierwszej partii.