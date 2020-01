W Apeldoorn polskie siatkarki grają z Niderlandami w meczu grupy A europejskiego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Tokio. Śledź z Interią przebieg rywalizacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polska - Bułgaria 3:1. Nawrocki: Cieszę się z wygranej. Wideo Polska Siatkówka

Strona nie odświeża się automatycznie. Naciśnij F5.



Reklama

Walkę o Tokio "Biało-Czerwone" rozpoczęły od zwycięstwa z Bułgarią 3:1. Po dniu przerwy poprzeczka przed podopiecznymi Jacka Nawrockiego zawieszona jest jednak wyżej. Gospodynie turnieju są bowiem uważane za jednego z głównych faworytów do awansu.



"Oranje" potwierdziły to na boisku. Niderlandy pokonały po 3:0 Azerbejdżan i Bułgarię zapewniając sobie praktycznie występ w półfinale. Polki mogą do nich dołączyć, ale warunek jest jeden - wygrana z gospodyniami.



"To zespół, który praktycznie nie ma słabych punktów. Jest dobry w ataku, w obronie, natomiast w przyjęciu również prezentuje się solidnie, choć to czasami zależy od tego, które zawodniczki są na boisku. My musimy zdecydowanie więcej pokazać niż przeciwko Bułgarii" - mówiła przyjmująca naszej drużyny Natalia Mędrzyk.

W zakończonym wcześniej meczu Bułgaria pokonała Azerbejdżan 3:1. Ten wynik oznacza, że Polkom do awansu do półfinału wystarczy jeden punkt wywalczony w starciu Niderlandami.

Niderlandy - Polska 0:2 (20:25, 23:25, 0:0) - koniec II seta

I set

"Biało-Czerwone" od początku ryzykowały w polu zagrywki, żeby odrzucić rywalki od siatki i to przynosiło skutek. Pozwalało to Polkom ustawić blok. Dobrze wyglądała współpraca na linii blok-obrona. W defensywie szalała libero Maria Stenzel. Dzięki niej nasze siatkarki miały kontry, ale nie zawsze udało się je wykorzystać. Stąd wynik często oscylował wokół remisu. Dwa punkty przewagi Polki zyskały po asie Malwiny Smarzek-Godek (14:12).



Niderlandki szybko wyrównały, kiedy błąd w przyjęciu popełniła Stenzel. "Biało-Czerwone" odpowiedziała popisową krótką w wykonaniu Klaudii Alagierskiej. Chwilę później nasza środkowa popisała się serią znakomitych zagrywek. Dzięki niej Polki wyszły na czteropunktowe prowadzenie 19:15. Była szansa, żeby passa jeszcze trwała. Podopieczne Nawrockiego pogubiły się w kontrze, co wykorzystały gospodynie. Następnie utknęliśmy w jednym ustawieniu. Przejście Polki wykonały po skutecznym ataku Smarzek-Godek.

Od tego momentu Polki zagrały koncertowo. Smarzek-Godek i Agnieszka Kąkolewska zdobyły dwa z rzędu punkty blokiem, Stysiak popisała się atomową zagrywką, a ostatni punkt w tej partii był dziełem Natalii Mędrzyk, która zaatakowała po bloku. "Biało-Czerwone" wygrały 25:20.

II set

"Oranje" mocno otworzyły drugą partię. Ogromne kłopoty sprawiła nam zagrywką Floortje Meijners. Z jej atomowym serwisem nie radziła sobie nawet Stenzel. Gospodynie "odskoczyły" na 4:1. Na więcej nie pozwoliła Kąkolewska. Szczelny blok "Biało-Czerwonych" pozwolił szybko doprowadzić do wyrównania 5:5. Potem kłopoty ze skończeniem ataku miała Stysiak. Joanna Wołosz posyłała więc piłki do Smarzek-Godek, a na to tylko czekały rywalki. Nasza atakująca nie mogła przebić się przez "ścianę" ustawioną przez "Oranje". Przy stanie 8:11 Nawrocki poprosił o czas. Polki opanowały nerwy i ruszyły w pościg. Niemal udało się doprowadzić do remisu. Świetnie "Biało-Czerwone" spisywały się w bloku, który przynosił nam dużo punktów. Gorzej sytuacja wyglądała w ataku. W końcu nasze siatkarki wyrównały na 16:16, a pomogły w tym rywalki, które dotknęły siatkę.

Na zagrywkę powędrowała Alagierska i znów siała spustoszenie w szeregach "Oranje". Wykorzystała to Wołosz, która uderzyła z przechodzącej piłki. Obudziła się też Stysiak w ważnym momencie. Polki zyskały dwa "oczka" przewagi (18:16). Nasz zespół złapał wiatr w żagle. Ofiarna gra w obronie dawała nam kontry, które kończyły Stysiak i Smarzek-Godek. "Biało-Czerwone" powiększyły przewagę do pięciu punktów (22:17). Niebezpiecznie zrobiło się, kiedy na zagrywce stanęła Meijners. Gospodynie odrobiły trzy punkty (20:22) i wtedy przerwę wziął Nawrocki. Chwilę potem Stysiak kapitalnie minęła blok rywalek.