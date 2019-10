Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) ogłosiła gospodarzy i składy turniejów kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich w Tokio 2020. Polki o awans powalczą w holenderskim Apeldoorn, a rywalki mają trudne.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Fabian Drzyzga: Trener nam uciekł. Wideo TV Interia

"Biało-Czerwone" pierwszą okazję na wywalczenie przepustki do Tokio miały na początku sierpniu w turnieju interkontynentalnym. We Wrocławiu Polki wygrały z Portoryko i Tajlandią. Niestety, w decydującym pojedynku przegrały z Serbkami 1:3 i to aktualne mistrzynie świata cieszyły się z awansu.



Dobre występy podopiecznych Jacka Nawrockiego w Lidze Narodów oraz w mistrzostwach Europy sprawiły, że nasz zespół awansował w rankingu CEV i dzięki temu dostanie jeszcze jedną szansę, żeby zdobyć bilety do Tokio. Zadanie będzie jednak trudne do wykonania.



FIVB podała ostateczne składy turniejów kontynentalnych i gospodarzy. "Biało-Czerwone" powalczą o igrzyska w holenderskim Apeldoorn w dniach od 5 do 12 stycznia 2020 roku. Rywalkami Polek będą: gospodynie, Turczynki, Niemki, Azerki, Belgijki, Bułgarki i Chorwatki. Awans wywalczy tylko zwycięzca turnieju. Groźne będą przede wszystkim Turczynki, czyli aktualne wicemistrzynie Europy i Holenderki.



W turnieju olimpijskim w Tokio wystąpi 12 drużyn. Znamy już siedmiu uczestników. Są to: gospodynie Japonki, Serbki, Chinki, Amerykanki, Brazylijki, Rosjanki i Włoszki.

Reklama

RK



Kontynentalne turnieje kwalifikacyjne do IO w Tokio 2020:

Europa (Apeldoorn - Holandia, 5-12 stycznia)



Polska, Azerbejdżan, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Niemcy, Holandia, Turcja



Azja (Nakhon Ratchasima - Tajlandia, 7-12 stycznia):



Australia, Indonezja, Iran, Kazachstan, Korea Południowa, Tajlandia, Tajwan



Afryka (Yaounde - Kamerun, 4-9 stycznia):



Algieria, Botswana, Kamerun, Demokratyczna Republika Kongo, Egipt, Ghana, Kenia, Nigeria



Ameryka Południowa (Manizales - Kolumbia, 7-9 stycznia):



Argentyna, Kolumbia, Peru, Wenezuela



Ameryka Północna, Środkowa i Karaiby (Santo Domingo - Dominikana, 9-12 stycznia):



Kanada, Dominikana, Meksyk, Portoryko