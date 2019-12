Bez m.in. siatkarek występujących w lidze włoskiej polska reprezentacja w czwartek w Spale rozpoczęła zgrupowanie do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. Do świąt selekcjoner Jacek Nawrocki będzie miał do dyspozycji 14 zawodniczek.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Mocne oświadczenie polskich siatkarek. Wideo INTERIA.TV

Turniej o prawo startu w Tokio rozegrany zostanie w holenderskim Apeldoorn w dniach 7-12 stycznia. To ostatnia szansa na udział w igrzyskach - awans wywalczy tylko zwycięzca zawodów. Biało-czerwone w grupie zmierzą się z Azerbejdżanem, gospodarzem imprezy oraz Bułgarią. W drugiej grupie rywalizować będą Turcja, Niemcy, Belgia i Chorwacja.

Reklama

Kadrowiczki przed przyjazdem na zgrupowanie przeszły badania w warszawskim Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej. Większość siatkarek w Spale zameldowała się po południu i zaliczyła pierwszy trening.

- W tym składzie będziemy trenować do 23 grudnia. Dziewczyny dostają wolne na święta i ponownie spotykamy się 26 grudnia. Kadrowiczki z ligi włoskiej w Spale mają się pojawić dwa dni później, bowiem w święta rozgrywają jeszcze mecze - poinformował Nawrocki.

Jak dodał, treningi w najbliższych dniach poświęcone będą przede wszystkim taktyce.

- Chcemy podtrzymać tą pracę motoryczną, fizyczną i techniczną. Nie ma mowy tutaj o większych obciążeniach. Koncentrować będziemy się na taktyce, na ustawieniu drużyny, na relacjach między zawodniczkami typu przyjmująca z przyjmująca, rozgrywająca z atakującymi i środkowymi - tłumaczył szkoleniowiec.

Polki przed wyjazdem do Holandii zagrają jeszcze sparingi z rywalem z grupy - Azerbejdżanem.

- To nawet nie będzie sparing, ale raczej taka gra kontrolna. W tym okresie bardzo trudno o sparingpartnerów, bowiem tylko uczestnicy tego turnieju są na zgrupowaniach. Tutaj chodzi przede wszystkim o konfrontację z innym przeciwnikiem. Inne kraje też grają między sobą - wyjaśnił.

Nawrocki nie ukrywa, że w tym momencie najważniejsze jest zdrowie siatkarek.

- Wiele z nich jest bardzo obciążonych grą - szczególnie dotyczy to tych, które grają i w lidze, i w pucharach. Musimy uważać, żeby nie "przepalić" takiej zawodniczki. Tak by ją jednocześnie przygotować, ale też "odświeżyć" - podsumował selekcjoner.

Zdjęcie Jacek Nawrocki / Andrzej Iwańczuk / East News

Kadra siatkarek na zgrupowaniu w Spale:

rozgrywające: Marlena Kowalewska (Grupa Azoty Chemik Police), Julia Nowicka (Grot Budowlani Łódź);

środkowe: Klaudia Alagierska (ŁKS Commercecon), Anna Stencel (Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz), Małgorzata Jasek, Weronika Centka (obie Energa MKS Kalisz);

przyjmujące: Natalia Mędrzyk (Grupa Azoty Chemik Police), Aleksandra Wójcik (ŁKS Commercecon), Oliwia Bałuk (E.leclerc Radomka), Monika Fedusio (obie Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz), Julia Twardowska (Grot Budowlani Łódź).

atakujące: Martyna Łukasik (Grupa Azoty Chemik Police);

libero: Maria Stenzel (Grot Budowlani Łódź), Monika Jagła (Bank Pocztowy Pałac Bydgoszcz).

Autor: Marcin Pawlicki