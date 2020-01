Bułgaria pokonała w Apeldoorn Azerbejdżan 3:1 w meczu grupy A turnieju kwalifikacyjnego siatkarek do igrzysk olimpijskich w Tokio. To dobry wynik dla Polek, które o godz. 19.30 zmierzą się z gospodyniami.

Bułgarki wcześniej przegrały z Polską 1:3 i Niderlandami 0:3. Azerki natomiast nie zdołały urwać nawet seta w konfrontacji z gospodyniami turnieju.



Pierwszego seta lepiej rozpoczęły Azerki, które prowadziły już 5:1. Potem sytuacja się odwróciła na korzyść Bułgarek, a to głównie za sprawą Elizy Wasiliewej. Miały już bezpieczną przewagę 16:11 i 21:17. Wydawało się, że bez problemów wygrają inauguracyjną odsłonę. Tymczasem Azerki doprowadziły do remisu 22:22. W roli głównej wystąpiła Jelizawieta Samadowa. Ostatnie słowo należało do Bułgarek. O ich zwycięstwie 25:23 przesądziła Gergana Dimitrowa.



Początek drugiej partii miał podobny przebieg, jak pierwszej. Azerki "odskoczyły" na kilka punktów, a bardzo dobrze spisywała się Polina Rahimowa. Bułgarki mozolnie odrabiały straty i w końcu osiągnęły cel. Końcówka należała już do podopiecznych Iwana Petkowa, które wygrały pewnie 25:19.

Azerki znalazły się pod ścianą. Na trzeciego seta wyszły zmobilizowane i od początku do końca to one dyktowały warunki na boisku. Prym w zespole prowadzonym przez Wasifa Talibowa wiódł duet Rahimowa - Samadowa. W bułgarskiej drużynie widoczny był brak Wasiliewej. Trzecia odsłona padła łupem Azerek 25:21.

W czwartym secie Bułgarki prowadziły już 13:8. Wtedy w ich grze coś się zacięło. Popełniały mnóstwo błędów i w błyskawicznym tempie roztrwoniły przewagę. Niemoc przełamała dopiero Aleksandra Milanowa (14:14). Azerki zwietrzyły szansę, że jeszcze nie wszystko stracone. W decydujących fragmentach lepsze okazały się Bułgarki, a ostatni punkt w tym spotkaniu zdobyła Marija Karakaszewa.

Ten wynik oznacza, że Polkom do awansu do półfinału wystarczy jeden punkt wywalczony w starciu Niderlandami. Początek tego spotkania o godz. 19.30.

Bułgaria - Azerbejdżan 3:1 (25:23, 25:19, 21:25, 25:22)

