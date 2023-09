To wielka siła polskiej kadry? Po meczu z Niemcami siatkarki i trener mówią o jednym

Po porażce z Tajlandią sytuacja reprezentacji Polski w kwalifikacjach olimpijskich zaczęła się komplikować. Tylko wygrana z Niemcami sprawiała, że wciąż będą mieć sprawę awansu nadal w pełni we własnych rękach. Z kolei dla rywalek wygrana byłaby dużym krokiem w kierunku wywalczenia biletów do Paryża.

I choć spotkanie rozpoczęło się dla "Biało-Czerwonych" od seta przegranego dość wyraźnie, 20:25, w drugim po grze na przewagi zdołały wrócić do gry. A na koniec, po bloku Martyny Czyrniańskiej , to one wraz z tysiącami kibiców w Atlas Arenie mogły świętować .

- Od początku czułyśmy, że w końcu przyjdzie moment, w którym złapiemy naszą grę i klimat na boisku . Wierzyłyśmy od samego początku do samego końca, że ten mecz należy do nas. Cieszy fakt, że tak się stało - zaznacza 23-letnia siatkarka.

Polskie siatkarki z "trzy razy bardziej ostrym podejściem". To przyniosło efekt

Wyciągnęłyśmy wnioski z przegranej z Tajlandią. Wiedziałyśmy, co musimy zmienić, by nasza gra wyglądała lepiej. Przede wszystkim nasze podejście w tym meczu było trzy razy bardziej ostre i to też bardzo pomogło

Siedem błędów w tie-breaku nie załamało Polek. Nie rozpamiętywały pomyłek

- Z tego tie-breaka pamiętam to, że mimo zepsucia siedmiu zagrywek zdołałyśmy wygrać. To bardzo cieszy. Cieszy też fakt, że nie przejmowałyśmy się do końca tym, co było za nami. A skupiałyśmy się na tym, co przed nami. Starałyśmy się naprawiać błędy w każdej kolejnej akcji - zaznacza przyjmująca.