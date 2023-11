Niekwestionowaną gwiazdą zakończonego we wrześniu sezonu reprezentacyjnego była Magdalena Stysiak , która zagrała we wszystkich meczach i setach kadry , biorąc na swoje barki odpowiedzialność za zdobywanie punktów. Dobrze spisywały się także inne podopieczne Stefano Lavariniego, w tym Agnieszka Korneluk, Maria Stenzel czy Olivia Różański . Włoski szkoleniowiec mógł liczyć również na zmienniczki, które niejednokrotnie stawały na wysokości zadania.

BKS Stal Bielsko-Biała wygrała wszystkie dotychczasowe mecze ligowe, nie tracąc po drodze żadnego seta. Nie oznacza to, że Nowicka i spółka z łatwością notowały kolejne zwycięstwa, co siatkarka przyznała w rozmowie z TVP Sport.

Ostatnie starcie z nami Grupa Azoty Akademia Tarnów zagrała chyba najlepiej w sezonie, a my bardzo przeciętne. Budziłyśmy się na końcówki i wrzucałyśmy wyższy bieg. Myślę, że w najważniejszych momentach zagraliśmy dobrze i to jest najistotniejsze

Julia Nowicka w kadrze Stefano Lavariniego? Jasna deklaracja siatkarki

Nowicak dodała, że obecnie skupia się na tym, by jak najwięcej dawać swojej drużynie klubowej, zarówno pod względem sportowym, jak i mentalnym. "To jest mój priorytet. Tyle rzeczy może się jeszcze wydarzyć do czasu sezonu reprezentacyjnego, że muszę przede wszystkim pilnować siebie - głównie tego, by być zdrową" - podsumowała.