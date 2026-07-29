Część zawodniczek odmówiła przyjazdu na zgrupowanie reprezentacji Polski, i to mimo otrzymania od Stefana Lavariniego oficjalnych powołań do kadry. Temat ten naświetliła była kapitanka, Joanna Wołosz, która nie kryje, że tego po prostu nie popiera.

Nie wymienię tu żadnych nazwisk; mówię totalnie ogólnie. Wydaje mi się, że nastały czasy, w których zawodniczki, które osiągną coś małego, gdzieś wyjadą, zaczynają mieć o sobie chyba za wysokie mniemanie

Głos w temacie zabiera Milena Sadurek, która sama przed laty występowała w biało-czerwonych barwach (2007-2013), notując łącznie 190 meczów dla Polski. Ma opinię o tym, co może kryć się za odmowami siatkarek.

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Sadurek zaznacza, że "ludzie są różni i każdy ma inne podejście". Jedna zawodniczka "dałaby się pokroić za reprezentację Polski", a druga może mieć takie ego lub wyobrażenie o swojej roli w zespole, że trudno będzie jej zaakceptować brak miejsca w podstawowym składzie.

"Dlatego mówię, że są różne charaktery, różne osoby i różne powody rezygnacji. Być może niektóre zawodniczki widziały siebie w innej roli na początku pracy trenera Lavariniego. Potem okazało się, że trener ma wobec nich inną wizję i ich wyobrażenia się nie sprawdziły" - zastanawia się w rozmowie z Faktem.

Może im się to nie spodobało i dlatego uznały, że lepiej wykorzystać ten czas inaczej - choćby na odpoczynek

Jej zdaniem "nie każdy zawodnik nadaje się do pełnienia roli zmiennika". "Czasami jest to wręcz toksyczne dla drużyny, bo ambicja takiej osoby jest tak duża, że psuje atmosferę tylko dlatego, że nie odgrywa pierwszoplanowej roli" - tłumaczy.

Sadurek odpowiada Wołosz. "Jej też zdarzyło się zrezygnować z kadry"

Milena Sadurek przypomina, że gdy w 2022 roku Stefano Lavarini obejmował reprezentację Polski, wszystkie zawodniczki ochoczo zgłosiły akces do drużyny. "Ale tak jest zawsze po zmianie selekcjonera" - zaznacza od razu.

Co zatem stało się później, że sytuacja uległa tak diametralnej zmianie? Jej zdaniem wizja selekcjonera zaczęła się krystalizować i jasnym stało się, na kogo będzie stawiać, a na kogo nie. Wtedy miały zacząć się rezygnacje.

"To, że niektóre dziewczyny rezygnowały, moim zdaniem wynikało z tego, że nie akceptowały swojej roli w reprezentacji. Może ich ego nie pozwalało im zaakceptować tego, żeby przyjeżdżać na kadrę i nie odgrywać głównej roli. Nie każdy potrafi się z tym pogodzić" - objaśnia.

Proszona o odniesienie się do krytycznych słów Joanny Wołosz, przyznaje byłej kapitance prawo do wyrażania własnych opinii i zgłasza jedno "ale".

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Tymczasem polskie siatkarki rozpoczęły zgrupowanie w Szczyrku, a po kilku dniach przeniosą się do Spały. Testem formy ma być udział w towarzyskim turnieju w Koszalinie (11-13 sierpnia).

Później kadra wyleci do Stambułu na mistrzostwa Europy odbywające się w terminie od 21 sierpnia do 6 września. Na początek zaplanowano mecz z Węgrami (22 sierpnia, godz. 19.00). Później będą grupowe mecze z Łotwą (24 sierpnia, 16.00), Słowenią (25 sierpnia, 19.00), Niemcami (27 sierpnia, 16.00) i Turcją (28 sierpnia, 19.00).





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