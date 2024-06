To dlatego Polki straciły prowadzenie w LN. Gwiazda kadry odsłania kulisy

"Biało-Czerwone" co prawda wygrały pierwszego seta, ale początek w nim należał do rywalek, które za cel serwisowy obrały sobie szczególnie Martynę Łukasik , a ta nie umiała sobie poradzić z zagrywką przeciwniczek. Dopiero wejście Martyny Czyrniańskiej , która wróciła do kadry po dłuższej przerwie i pierwszy raz wystąpiła w tegorocznej Lidze Narodów , zmieniło sytuację.

Liga Narodów siatkarek. Każdy czekał na mecz Polska - Brazylia