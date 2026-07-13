To dlatego doszło do bolesnej porażki Polek. Lavarini nie miał wyjścia

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

W niedzielne popołudnie stało się jasne, że nie będzie czwartego z rzędu medalu Ligi Narodów dla kobiecej reprezentacji Polski. "Biało-Czerwone" co prawda po dwóch setach znajdowały się na autostradzie do tego, by wywalczyć bilet na turniej finałowy, ale ostatecznie przegrały z Japonkami. Niepowodzenie zasmuciło kibiców oraz ekspertów. Głos w temacie zabrał między innymi były selekcjoner kadry, Piotr Makowski. Wypowiedział się on o trudnej sytuacji Stefano Lavariniego.

Stefano Lavarini w białej koszulce z gwizdkiem przy ustach podczas meczu siatkarskiego.
Stefano LavariniMarcin GolbaAFP

Nasze rodaczki długo pozostawały w grze o finały jednego z najważniejszych turniejów w siatkarskim kalendarzu. Miały też całkiem sporego pecha, ponieważ oficjalnie organizują go Chiny, które zajęły miejsce poza czołową ósemką, wobec czego przepustkę uzyskało siedem topowych drużyn fazy zasadniczej. Jeszcze wczoraj po dwóch setach meczu Polska - Japonia "Biało-Czerwone" znajdowały się w tym elitarnym gronie. Azjatki dokonały jednak spektakularnego powrotu.

"To, co się działo tutaj w hali, zrobiło różnicę i pomogło rywalkom zakwalifikować się do finału. Dla niektórych zawodniczek to będzie potrzebne doświadczenie, które zaowocuje w przyszłości. Było kilka momentów, w których muszą być bardziej skupione. Mimo to jestem dumny, że pozostaliśmy w rywalizacji przez dwanaście meczów" - mówił niepocieszony, ale optymistycznie spoglądający w przyszłość Stefano Lavarini.

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Na Włocha nie wylała się fala krytyki. Wpływ na to miały urazy kilku klasowych zawodniczek, który musiały odpuścić początek tegorocznego sezonu reprezentacyjnego. Do grona krytyków selekcjonera nie należy również Piotr Makowski. Były selekcjoner kadry przeanalizował przyczyny porażki. "Myślę, że nieobecność Martyny Czyrniańskiej i Martyny Łukasik z powodu kontuzji też osłabiła zespół, a przecież one miały być pierwszą parą przyjmujących" - jasno zaznaczył w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

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"Z drugiej strony takie sytuacje wymuszają wprowadzanie nowych zawodniczek, a gdzie je sprawdzać, jak nie w Lidze Narodów, kiedy jest dużo meczów do rozegrania" - dodał od razu. I akurat te słowa powinny ucieszyć polskich sympatyków siatkówki. Teraz "Biało-Czerwone" skupiają się na kontynentalnym czempionacie. "Dziewczyny teraz będą mieć więcej czasu na przygotowanie się do tego turnieju, ale też i na regenerację, a to też jest ważne, żeby oczyścić głowę po tak długich rozgrywkach" - przyznał na koniec.

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Stefano LavariniAA/ABACAEast News


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