To było kulą u nogi siatkarek. "Nie przypominam sobie takiego meczu"

Po porażce z Tajlandią polskie siatkarki były pod ścianą. Jeśli chciały zachować losy awansu we własnych rękach, musiały pokonać Niemki. A już na początku pojawił się problem - podobnie jak w meczu z Tajkami, tak i w piątek zaczęły od serii przegranych akcji . Tym razem od czterech.

- Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Za każdym razem chcemy zacząć mecz jak najlepiej, nie robimy tego specjalnie. Potrzebujemy trochę czasu, by zaadaptować się do meczu - ocenia Katarzyna Wenerska.