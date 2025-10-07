Thriller z udziałem Joanny Wołosz, nastąpił zwrot akcji. Decydował tie-break
Już jakiś czas temu zakończył się siatkarski sezon reprezentacyjny kobiet. Po niedługiej przerwie ruszyła jedna z najlepszych europejskich lig, włoska Serie A. W 1. kolejce zmagań mogło już dojść do sporej sensacji, bowiem Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano z Joanną Wołosz na pokładzie przegrywało już 0:2 z Eurotek Laica UYBA. Finalnie jednak obrończyni tytułu zdołały wrócić do rywalizacji.
Udanie podczas zakończonego już sezonu reprezentacyjnego kobiet spisała się kadra Polski. Podopieczne Stefano Lavariniego zdobyły brąz Ligi Narodów oraz wykonały plan minimum meldując się w najlepszej ósemce najważniejszej imprezy tego sezonu, mistrzostwach świata. Dla "Biało-Czerwonych" był to wyjątkowy sezon, bowiem pierwszy bez Joanny Wołosz, która zdecydowała się na zakończenie reprezentacyjnej kariery po igrzyskach olimpijskich w Paryżu.
Niedługo po rozgrywkach zespołów narodowych do gry wróciła jedna z najlepszych lig świata, włoska Serie A. W 1. kolejce Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano z Wołosz w składzie przystąpił do walki z Eurotek Laica UYBA, czyli jedną ze słabszych drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Zespół Polki był zdecydowanym faworytem starcia. Mimo to pierwsze dwa sety zdecydowanie nie poszły tak, jak powinny. Rywalki grały bardzo dobrze i wyszły na prowadzenie 2:0 po wygranej 25:19 i 25:23. Wtedy jednak obrończynie tytułu mistrzowskiego wróciły do gry.
Wołosz i spółka powróciły, zadecydował tie-break
Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano zwyciężyło kolejną partię 25:19. Czwarty set okazał się być prawdziwym pokazem siły, gdyż drużyna zdominowała rywalki 25:15. Taki obrót spraw spowodował, że o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecyduje tie-break.
W nim swoją klasę kolejny raz udowodniły faworytki i wygrały go 15:9. W ten sposób zanotowały pierwszy triumf w lidze. Nasza rozgrywająca zagrała cały mecz. Mimo to nie zdołała zdobyć żadnego punktu.
Kolejny mecz Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano i Joanna Wołosz rozegrają 12 października. Rywalem będzie ekipa Honda Cuneo Granda Volley.