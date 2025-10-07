Thriller z udziałem Joanny Wołosz, nastąpił zwrot akcji. Decydował tie-break

Udanie podczas zakończonego już sezonu reprezentacyjnego kobiet spisała się kadra Polski. Podopieczne Stefano Lavariniego zdobyły brąz Ligi Narodów oraz wykonały plan minimum meldując się w najlepszej ósemce najważniejszej imprezy tego sezonu, mistrzostwach świata. Dla "Biało-Czerwonych" był to wyjątkowy sezon, bowiem pierwszy bez Joanny Wołosz, która zdecydowała się na zakończenie reprezentacyjnej kariery po igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

Niedługo po rozgrywkach zespołów narodowych do gry wróciła jedna z najlepszych lig świata, włoska Serie A. W 1. kolejce Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano z Wołosz w składzie przystąpił do walki z Eurotek Laica UYBA, czyli jedną ze słabszych drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Zespół Polki był zdecydowanym faworytem starcia. Mimo to pierwsze dwa sety zdecydowanie nie poszły tak, jak powinny. Rywalki grały bardzo dobrze i wyszły na prowadzenie 2:0 po wygranej 25:19 i 25:23. Wtedy jednak obrończynie tytułu mistrzowskiego wróciły do gry.

Wołosz i spółka powróciły, zadecydował tie-break

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano zwyciężyło kolejną partię 25:19. Czwarty set okazał się być prawdziwym pokazem siły, gdyż drużyna zdominowała rywalki 25:15. Taki obrót spraw spowodował, że o ostatecznym rozstrzygnięciu zadecyduje tie-break.

W nim swoją klasę kolejny raz udowodniły faworytki i wygrały go 15:9. W ten sposób zanotowały pierwszy triumf w lidze. Nasza rozgrywająca zagrała cały mecz. Mimo to nie zdołała zdobyć żadnego punktu.

Kolejny mecz Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano i Joanna Wołosz rozegrają 12 października. Rywalem będzie ekipa Honda Cuneo Granda Volley.

