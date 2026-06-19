Ten ruch Lavariniego się opłacił. Polska siatkarka odsłania kulisy

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Polskie siatkarki miały problem z Ukrainkami, ale w odmienieniu losów spotkania i zwycięstwie 3:1 pomogła im Alicja Grabka. Trener Stefano Lavarini nie wahał się zmienić rozgrywającej i wpuścił na boisko mistrzynię Polski. - Dostałam raczej wolną rękę, chciałam wprowadzić trochę spokoju, ale też dobrej energii - podkreśla polska siatkarka. Przed nią i jej koleżankami kluczowe mecze w Lidze Narodów, które mogą mocno ułatwić, ale i utrudnić walkę o występ w turnieju finałowym. Transmisje na antenach Polsatu Sport.

Alicja Grabka i Julita Piasecka w czerwonych strojach reprezentacji Polski stoją obok siebie na boisku siatkarskim.
Alicja Grabka (z prawej) i Julita Piaseckavnlmateriały prasowe

Po trzech zwycięstwach w pierwszym tygodniu Ligi Narodów, drugi turniej - w stolicy Tajlandii Bangkoku - polskie siatkarki również rozpoczęły bardzo dobrze. Najpierw ograły w trzech setach Bułgarię, a w czwartek pokonały 3:1 Ukrainę.

Mecz nie był jednak jednostronny. Po dwóch znakomitych setach "Biało-Czerwonych" pojawiły się problemy. W trzeciej partii lepsze były Ukrainki, w czwartej również prowadziły aż pięcioma punktami.

"Mocno cierpieliśmy w trzecim secie i potem w czwartym, nie mogliśmy znaleź rozwiązań w ataku, szczególnie z pozycji czwartej. Ale na koniec dziewczyny potrafiły zachować zimną krew i mogły wykorzystać wszystkie nadarzające się okazje, by wrócić. Jestem im bardzo wdzięczny za ten powrót" - skomentował Stefano Lavarini przed kamerą VolleyballWorld TV.

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Włoski szkoleniowiec swoimi decyzjami też wydatnie przyczynił się do zwycięstwa. Od początku czwartego seta wystawił do gry Monikę Lampkowską, która pomogła ustabilizować przyjęcie. Już w trakcie czwartej partii zdecydował się też na dość rzadki u niego manewr, czyli zmianę rozgrywającej.

Boisko opuściła Katarzyna Wenerska, a zastąpiła ją Alicja Grabka, świeżo upieczona mistrzyni Polski z PGE Budowlanymi Łódź. I to ona poprowadziła Polki do zwycięstwa.

- Dostałam raczej wolną rękę. Chciałam wprowadzić trochę spokoju, ale też dobrej energii. Cieszę się bardzo, że potrafiliśmy wyciągnąć wynik. To mocno budujące dla naszego zespołu. W tym sezonie nie będzie łatwych spotkań, zdajemy sobie z tego sprawę. Staramy się do każdego podejść z bardzo dużą mobilizacją i koncentracją, w żaden sposób nie lekceważyć przeciwnika - podkreśla Grabka.

O lekceważeniu z pewnością nie będzie mowy również w kolejnych spotkaniach. Bułgaria i Ukraina były ostatnimi przeciwnikami "Biało-Czerwonych" w fazie zasadniczej notowanymi wyraźnie niżej od Polski. Drużyna Lavariniego jest dokładnie na półmetku rozgrywek - w piątek ma dzień wolny - a od tej pory będzie grać już tylko z rywalkami sklasyfikowanymi na ten moment w czołowej dziesiątce rankingu FIVB.

Dużym wyzwaniem będzie zwłaszcza ostatni turniej w Osace w Japonii, gdzie na Polskę czekają zespoły ze ścisłej czołówki - m.in. Turcja i Brazylia. Na tym tle mecze w Bangkoku z ósmą w rankingu Holandią i dziesiątą Kanadą wyglądają na świetną okazję do zdobycia kolejnych punktów i umocnienia się w czołówce tabeli Ligi Narodów.

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Polska zajmuje w niej aktualnie piąte miejsce. W turnieju finałowym w Chinach zagra siedem najlepszych zespołów oraz gospodynie. Dwie kolejne wygrane w Bangkoku mogą mocno przybliżyć "Biało-Czerwone" do walki o kolejny medal Ligi Narodów. Trzy ostatnie edycje drużyna Lavariniego kończyła na trzecim miejscu.

- Czy widzę progres w grze drużyny w porównaniu do pierwszego turnieju? Na pewno. Jest więcej spokoju, widać, że jesteśmy ze sobą coraz bardziej zgrane, lepiej się znamy, komunikujemy na boisku. Myślę, że będzie tylko lepiej - przekonuje Grabka.

W sobotę o godz. 12 czasu polskiego jej drużyna zagra z Holandią. Brązowe medalistki ostatnich mistrzostw Europy w Lidze Narodów grają w kratkę - potrafiły ograć Turcję, ale i przegrać z Kanadą.

- To szybka gra, ostatnie lata pokazały, że ta drużyna potrafi namieszać w europejskiej i światowej siatkówce. Podejdziemy do tego spotkania z pełną koncentracją, chciałybyśmy je wygrać i skończyć turniej z czterema zwycięstwami - deklaruje Grabka.

Transmisja spotkania Polska - Holandia na antenach Polsatu Sport. Relacja tekstowa w Interia Sport.

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Trzy zawodniczki reprezentacji Polski w siatkówce ubrane w białe stroje z czerwonymi detalami, stoją obok siebie i patrzą z uśmiechem w górę.
Alicja Grabka, Martyna Czyrniańska i Julita PiaseckaMarcin GolbaAFP
Siatkarka w czerwonym stroju z numerem 21 unosi ręce do góry, przygotowując się do rozegrania piłki podczas meczu, otoczona przez zawodniczki obu drużyn na hali sportowej.
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