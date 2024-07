Taka Stysiak jest przy koleżankach. Pokazała swoje prawdziwe oblicze

Liderka kadry niestety zawiodła podczas meczu z mistrzyniami świata. O wiele lepiej od niej spisała się za to Malwina Smarzek, która udowodniła, jak ważnym ogniwem drużyny jest. Z pewnością Lavarini może się cieszyć, że ma do dyspozycji drugą świetną atakującą, ale warto się też zastanowić, co było przyczyną gorszej dyspozycji jednej z najważniejszych zawodniczek w drużynie.