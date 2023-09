Szanse polskich siatkarek na grę na igrzyskach urosły potężnie

Wygrana polskich siatkarek 3:1 z reprezentacją Stanów Zjednoczonych zbliża Polki do występu na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich. Przepustkę do gry w Paryżu mogą wywalczyć już w niedzielę. Wystarczy do tego wygrana z Włochami. Nawet gdy to się jednak nie uda i wyniki pozostałych meczów w łódzkiej Atlas Arenie nie ułożą się po ich myśli, pozostaje jeszcze jedna ścieżka awansu. W niej jednak sytuacja nieco się skomplikowała.