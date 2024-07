Szansa na niespodziewany medal? Siatkarki zaczynają od kluczowego meczu

I to właśnie powrót na igrzyska był głównym zadaniem Lavariniego z "Biało-Czerwonymi". Wykorzystał już pierwszą szansę, dlatego cały ten sezon mógł poświęcić na przygotowania do najważniejszej imprezy polskiej żeńskiej siatkówki od 16 lat - tyle minęło od ostatniego meczu polskich siatkarek na igrzyskach w Pekinie.

Przygotowania do igrzysk szły w parze ze znakomitymi występami w Lidze Narodów. Polki obroniły brązowy medal sprzed roku, a po ostatnim meczu Joanna Wołosz , kapitan kadry, nazwała Lavariniego "magikiem". Dzięki jego "czarom" po drodze do medalu Polki pokonały plejadę czołowych zespołów, m.in. Włochy, Turcję i Brazylię. Dzięki temu na igrzyska jadą może nie w pierwszym, ale w drugim szeregu kandydatów do medalu .

W sobotę uwagę przykuwały stroje. Teraz czas na sportowe emocje