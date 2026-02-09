Szalone sceny na oczach polskiej siatkarki. 43:41, ale co stało się potem. Deklasacja
Joanna Wołosz przez lata gry we włoskiej lidze stała się jedną z najbardziej utytułowanych polskich zawodniczek w historii. Była rozgrywająca reprezentacji Polski w ostatni weekend zagrała w meczu, który na długo zostanie w pamięci kibiców. Trzysetową rywalizację urozmaiciła pierwsza partia, która zakończyła się po niebywałej walce trwającej 50 minut. Ostatecznie górą była drużyna Polki, triumfując 43:41. W kolejnych dwóch partiach faworytki nie pozostawiły wątpliwości.
Joanna Wołosz przez długie lata była filarem żeńskiej reprezentacji kobiet w siatkówce. Rozgrywająca w narodowych barwach była pewnym punktem u większości szkoleniowców. Ostatni akt jej gry w "biało-czerwonych" barwach nastąpił latem 2024 roku. Wówczas reprezentacja Polski stoczyła zaciekły bój o awans do strefy medalowej igrzysk olimpijskich. Pogoń ta zakończyła się niepowodzeniem - Polska w Paryżu uległa w ćwierćfinale 0:3 Amerykankom.
Niedługo po tym spotkaniu Wołosz ogłosiła zakończenie kariery reprezentacyjnej. Ruch ten pozwolił na skoncentrowanie się w pełni na rozgrywkach klubowych. W tej sferze Polka od lat osiąga nieprawdopodobne sukcesy. Wołosz od 2017 roku jest zawodniczką Imoco Volley Conegliano, która w europejskiej siatkówce robi prawdziwą furorę.
Na liście sukcesów Wołosz jest m.in. aż siedem tytułów mistrzyni Włoch, tyle samo zdobytych krajowych pucharów, a także trzy złota siatkarskiej Ligi Mistrzyń. Do tego wszystkiego Wołosz wraz z koleżankami trzykrotnie triumfowała w Klubowych Mistrzostwach Świata.
Nieprawdopodobny mecz z udziałem Polki. Pierwszy set trwał ... 50 minut
Trwający sezon Imoco Volley Conegliano jest pasmem kolejnych seryjnych zwycięstw. W minionym tygodniu dobitnie przekonał się o tym ŁKS Łódź. Przedstawiciel naszej rodzimej Tauron Ligi został zmiażdżony przez Włoszki w trzysetowym pojedynku. Drużyna z Łodzi była w stanie zdobyć w jednym secie maksymalnie 18 punktów. Zespół Wołosz w cuglach wygrał swoją grupę, tracąc zaledwie dwa sety w sześciu spotkaniach.
Dominacja Imoco Volley Conegliano jest równie widoczna w rozgrywkach ligowych. Wołosz i spółka przewodzą ligowej tabeli, notując bilans 22 zwycięstw i zaledwie jednej porażki. W miniony weekend Włoscy kibice byli świadkami hitu włoskiej Serie A1. Imoco Volley Conegliano rywalizowało z zajmującym drugą pozycję w tabeli Savino Del Bene Scandicci.
Przebieg pierwszego seta był nieprawdopodobny, takie obrazki bardzo rzadko można spotkać na najwyższym światowym poziomie. Rywalizacja w premierowej partii była bardzo zacięta, jednak żadna z drużyn nie była w stanie wyrobić sobie większej przewagi. To zaprowadziło kibiców do gry na przewagi. Takich emocji jednak nikt nie oczekiwał - pierwszy set trwał 50 minut. Finalnie lepszy był zespół Wołosz, który wygrał partię 43:41.
Dwie kolejne partie były już pod pełną kontrolą liderek. Te stosunkowo szybko osiągały przewagę, która dawała im komfort aż do końca partii. I tak, drugiego seta Imoco Volley Conegliano wygrało do 22, a w trzeciej do 20. Wołosz w tym spotkaniu zdobyła trzy punkty - jeden po zagrywce oraz dwa blokiem. Jej drużyna na trzy kolejki przed końcem sezonu zasadniczego jest już praktycznie pewna pozycji lidera, wszak dysponują siedmioma punktami przewagi nad wiceliderem.