Stysiak bez żadnych ogródek przed igrzyskami. "Czemu miałoby tak być?"

Magdalena Stysiak przed IO 2024: Musimy wyjść i zagrać swoją siatkówkę

"A czemu miałoby tak być? W meczach o medal Ligi Narodów czy przed dwoma laty w mundialu też nie miałyśmy doświadczenia. Uważam, że do spotkań w Paryżu trzeba będzie podejść jak do każdego innego, a więc bez względu na to, czy są to igrzyska, mistrzostwa świata, Europy czy grupowe starcie w Lidze Narodów" - stwierdziła stanowczo.